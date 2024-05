Mateju se je uresničila velika želja: To je bil zame res lep dan

Nov teden v MasterChefovi kuhinji se je za Mateja Muhviča začel klavrno. Medtem ko so drugi tekmovalci kuhali v parih, se je moral tekmovalec treh jedi lotiti sam, pri tem pa je bil neuspešen. Blanka Erniša je razplet pripisala temu, da se drži zase, da se uči sam in da nikogar ne povpraša za mnenje. Matej: " Teden se je začel kar slabo, sploh po tem, ko ne le, da nisem skuhal treh krožnikov, še tisti eden, katerega sem bil pripravljen predstaviti, je imel surovo kost. (smeh) Ampak, ja, ljudje smo si različni in vsak ne ustreza vsakomur. Blankini komentarji so bili bolj subjektivni, saj se nisem učil z vsemi, sem pa po svojih željah in potrebah delil svoj čas s sotekmovalci in ga produktivno porabljal. "

A slabemu začetku je sledil ne dober, ampak odličen konec tedna. Mateju je najprej uspela sladica, ki ji je manjkalo nekaj malenkosti do odličnosti, konec tedna pa mu je uspel kvantni preskok, kot se je izrazil Karim Merdjadi. Poskrbel je namreč za največje presenečenje izločitvenega testa. Njegovo slano jed s sladoledom bi si lahko verjetno predstavljali tudi v finalu tekmovanja. Matej: "Dejstvo je, da me je najprej sladica z malo popravki postavila kar na dobro pot, sploh po napovedi, ko so sodniki rekli, da so me prvega izbrali, ker jim je bila všeč ideja. Krožnik izločitvenega izziva pa – juhu! To je pa res bila moja želja, da imam oziroma da čim prej pridobim kakšen krožnik, na katerega ne bi imeli pripomb. To je bil zame res lep dan in upam, da bom v tej liniji tudi nadaljeval."