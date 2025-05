Matic: v MasterChefu je užival, sedaj je poln načrtov za prihodnost

V MasterChef kuhinjo si prišel iz svoje kavarne, kjer goste med drugim razveseljuješ s svojimi sladkimi dobrotami. Kakšen je bil preskok iz znanega okolja v adrenalinski MasterChef tempo?

Preskok je bil ogromen, vajen sem adrenalina in pritiskov, ampak v MasterChef kuhinji je čisto drugače. Dokler tega ne doživiš, si ne moreš predstavljati, kako zelo. Na koncu sem spoznal, da je bil to pozitiven pritisk, saj sem veliko spoznal o samem sebi, in me je dobro pripravil tudi za prihodnje pritiske, ki so neizbežni v življenju.

Pokazal si izjemno borbenost, a so te sodniki večkrat pograjali zaradi površnosti. Ali je bilo to zaradi pritiska ob odštevanju MasterChef ure?

Glede površnosti so me opozarjali vsi bližnji že pred tekmovanjem, sodniki so mi tudi dokaj hitro dali vedeti in me večkrat postavili na realna tla. To me je privedlo do spoznanja, da moram nujno delati na tem področju. Življenje me je naučilo, da ko sem pod pritiskom, postanem zbegan in mi fokus hitro zbeži. Zato bi mogoče res rekel, da je odštevanje ure povzročilo dodatno površnost, katero sem težko nadzoroval.



Doživel si padce, imel pa si tudi razloge za veselje. Spomnimo se izvrstnega segedina, dobrih rezultatov med kuhanjem z Michelinovimi chefi, doprinosa k skupinskim izzivom, enkrat si skupino popeljal do zmage kot vodja. Na kateri dosežek si najbolj ponosen?

Najbolj ponosen sem na dosežek, ko sem kot vodja premagal nasprotno ekipo. To mi je dalo potrditev, da se znam soočati s problemi in jih reševati. Ta občutek zmage, ko popelješ na balkon sotekmovalce, za katere si bil odgovoren, je neopisljiv!



V MasterChef tekmovanju si se uspel uvrstiti med najboljšo deseterico kuharjev sezone. Koliko ti je to pomenilo?

Top deset je prva prelomnica za vse nas tekmovalce, prvi mejnik, ki smo si ga vsi želeli doseči. Da sem bil dovolj dober za deseterico najboljših v MasterChef tekmovanju, ob tem sem bil zelo ponosen nase.



Zate je bil odločilen izločitveni test, na katerem ste morali pripraviti slovenski zajtrk. Kje se je zalomilo oziroma kaj bi naredil drugače, če bi imel to možnost?

Iskreno, spremenil ne bi ničesar, vse se zgodi z razlogom. In zaradi tega, da sem ostal zadnji in izpadel na izzivu slovenskega zajtrka, nisem razočaran. Po eni strani se mi je, ko sem izvedel, da zapuščam kuhinjo, odvalilo ogromno breme pritiska in stresa, s katerim smo se soočali vsi tekmovalci. Po drugi strani mi je bilo edino žal, da ne bom več užival v družbi izvrstnih ljudi in kuhal med njimi. Če odmislimo ves pritisk in stres, je bilo kuhanje ob takih mojstrih, kot so naši sodniki in gostje z Michelinovimi zvezdicami, in poleg vseh tekmovalcev eden večjih užitkov v mojem življenju.