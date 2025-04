Matic o Karimovih sladkih mojstrovinah: Trgajo gate

Na drugem MasterClassu sezone je tekmovalce pozdravil slaščičarski mojster Karim Merdjadi . Sodnik je na preteklih izzivih opazil, da imajo tekmovalci kar nekaj težav s slaščičarskimi osnovami, ki so izredno pomembne. Karim: " In kdor ne pozna slaščičarskih osnov, v tej branži ne more delati. " Dodal je: " Če ne boste poznali osnov, če ne boste teh osnov znali nadgraditi, tudi ne morete postati zmagovalec, ker v finalu je sladica izjemno, izjemno pomembna. " Zgodilo se je že, da je odločala o zmagovalcu sezone.

Sodnik je predstavil pet različnih takoimenovanih krem, ki so osnove za sladice. Uporabil jih je v pet različnih sladicah, monoporcijski tortici, sladici v kozarčku, princeski, eclairju in macaronsih. Začel je z malininim džemom, ki je predstavljal sredico v čokoladni tortici. Tekmovalci so se dobro spominjali izziva, na katerem so morali pripraviti rolado, in so imeli prav s to komponento velike težave.

Sledila je priprava čokoladnega moussea, pri čemer je Karimu na svoje veliko veselje pomagala Natalija Sebanc, ki se navdušuje nad slaščičarstvom. Karim je med pripravo povedal, da v slaščičarstvu drži pravilo manj je več, kajti preveliko okusov v sladici povzroči zmešnjavo. Karim: "Sploh ne vemo več, kaj jemo. Samo vemo, da jemo nekaj sladkega." Monoporcijsko tortico je s pomočjo Dana Proharta prelil s svetlečim čokoladnim prelivom in jo dekoriral. Martina Trgovec je navdušeno povedala, da je tortica videti kot iz pravljice. Karim je za konec povedal, da v MasterChefu še ni videl prave monoporcijske sladice, pa bi si to želel. Tadej Ladinek je pogumno napovedal: "Bo moral Korošec uresničiti to željo Karimu."

Karim je nato pripravil cremeux, za katerega je potreboval rumenjake, smetano, mleko, sladkor v prahu in temno čokolado. Ob pripravi si je pomagal s termometrom, ob tem pa je povedal, da jih v času njegovega šolanja niso imeli, pomagali so si s kuhalnicami. Čokoladno kremo je vlil v kozarček, nato je bil na vrsti malinin mousse. Ob pripravi slednjega je pojasnil razlike med različnimi vrstami želatine, srebrno, zlato in bronasto, ter kako pravilno stepsti smetano. Sladico v kozarcu je dokončal z malininim džemom in svežimi malinami, polnjenimi z džemom.

Za eclairje je Karim pripravil mangovo slaščičarsko kremo, tekmovalcem pa je med pripravo dal splošen nasvet za sladice v MasterChefu: "Izhajajte iz sebe, izhajajte iz osnov, in ko boste osvojili osnove, začnete rasti. Bodite radovedni, iščite nove okuse, eksperimentirajte. Če gre kaj narobe, boste že razumeli, kako to popraviti. Treba je samo razmišljati, pa razumeti, pa ne se ustrašiti. Ogromno je stvari, ki se jih da rešiti v slaščičarstvu, samo natančni morate biti."