Matic sanja o svoji restavraciji, v kateri bi osrečeval goste

Sloveniji se je predstavil kot zabaven, energičen in vedno pozitiven moški. Rad tudi pomaga drugim, če le lahko. Matic: " To, da rad pomagam drugim, mi je res v veselje, saj sem mnenja, da bi bi bil svet lepši, če bi si vedno vsi pomagali, namesto da si mečemo polena pod noge. Vem tudi, kako je, ko si v težavah, in koliko ti pomeni, ko ti nekdo priskoči na pomoč, ko to najbolj potrebuješ. "

Med nadarjenimi kuharji, ki so si priborili MasterChef predpasnike, je tudi Matic Maček iz Ljubljane. 29-letnik je samostojni podjetnik, pred letom dni je odprl svojo kavarno v centru Ljubljane. Matic: " Tam se ukvarjam z vodenjem, strežbo, nabavo in peko rolad. Imeti svoj lokal je bila od nekdaj moja želja in danes lahko rečem, da uživam v tem delu, ker se mi kar nasmeh prikaže na obrazu, ko vidim zadovoljne goste, ki uživajo ob kavici in odličnih roladah različnih okusov. "

S kuhalnico se je prvič srečal v osnovni šoli pri izbirnem predmetu gospodinjstvo. Takrat je užival v peki raznih piškotkov in ustvarjanju s testom, a to je bila sprva samo iskrica. Matic: "Moja ljubezen do kuhanja se je prebudila malo kasneje, ko sem zares poprijel za kuhalnico in moral skuhati kaj za sebe. Ker vedno uživam v dobri hrani, sem hotel tudi sam dobro kuhati. Ko sem videl, da imam nekako občutek za to in da se v kuhinji dobro znajdem, zame ni bilo meja. Ampak, ja, ideja se je začela ustvarjati že v osnovni šoli, saj sem užival v peki, še bolj pa v jedi."

Sodnike namerava navdušiti s kreativnostjo in hitrostjo, kar sta močna aduta, kajti v hitrem tempu tekmovanja morajo sive celice delati s polno paro. Za nekatere je kreirati pod pritiskom namreč silno težko. Matic: "Sem zelo hiter in kreativen, verjamem pa, da se lahko v MasterChef kuhinji zgodi marsikaj in me zbega. Če bom h kreativnosti in hitrosti uspel dodati še natančnost, bom neustavljiv."

Kot je povedal pred začetkom snemanja, ga je strah Luke Jezerška, a bo spoštoval in upošteval vse njegove nasvete, tudi kuhal bi rad z njim. Zakaj Luka? Matic: "Luka in njegov pogled te res kdaj kar prestraši. Poskusil bom upoštevati vsak nasvet sodnikov, ne samo Lukov, saj se lahko od takih mojstrov lahko res veliko naučim, zato sem tudi tukaj, da slišim kritiko in popravim, kar je potrebno, in da se izboljšam. Z Luko sem se že srečal na enem od njegovih cateringov v Planici, kamor so me poklicali zaradi peke pic, nad katerimi je bil Luka navdušen. Upam, da bo tako tudi v MasterChef kuhinji."