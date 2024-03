Matjaž Vengust se je poslovil: Nekdo mora iti

Devet tekmovalcev je na izločitvenem testu kuhalo z jajcem. V prvem delu testa so se izkazali Domen Beribak, Julija Bukvič in Matej Muhvič. Zadnje možnosti za obstanek v drugem krogu testa ni izkoristil Matjaž Vengust, ki pa odhaja z nadvse lepimi spomini na MasterChef tekmovanje.

Tri tehnike rešijo tri tekmovalce Rok Novak, Matej Muhvič, Domen Beribak, Julija Bukvič, Lidija Subašić, Dana ilić, Matjaž Vengust, Blanka Erniša in Martina Pušnik so morali na izločitveni test, ki se je vrtel okoli ene same sestavine - jajca. Luka Jezeršek: "Skozi vse sezone smo pokazali že ogromno tehnik priprave jajc, danes pa vam bomo mi trije pokazali nekaj novega." V prvem delu izločitvenega testa so tekmovalce čakali trije krogi kuhanja, v vsakem krogu so pripravljali eno tehniko, najboljšega je čakal balkon.

Mojmir Šiftar je prikazal prvo izmed tehnik, ki zahteva previdnost, to je bilo ocvrto mehko kuhano jajce. Tekmovalci so imeli na voljo 20 minut, da se izkažejo v isti tehniki. Martina je imela pri lupljenju jajc tako velike težave, da ji je zmanjkalo časa za cvrtje. Ostali tekmovalci so svoja prinesli pred sodnike, toda Mojmir ni prerezal jajc Roka in Mateja, to pa zaradi videza. Sodnik je pohvalil Blankino jajce, Matjaž je svojega preveč termično obdelal, Dana in Julija prav tako. Pohval je bil deležen tudi Domen in sodniki so na balkon poslali prav njega.

V drugem krogu so morali tekmovalci navdušiti s souffle omleto, katere pripravo je demonstriral Karim Merdjadi. Pripraviti so jo morali v 15-ih minutah. Mateju se omleta spodaj ni dovolj zapekla, in ko jo je zložil, mu je počila. Rok, Martina in Matjaž so svoje omlete spekli preveč. Blankina omleta je bila puhasta, mehka in sočna. Pri Danini in Lidijini je sodnik omenil samo to, da sta si po okusu podobni. Julijina omleta pa je bila puhasta in mehka: "Kot bi hodil po oblaku." In samo njena omleta je bila tudi dovolj dobra za balkon. Luka Jezeršek je tekmovalcem prikazal tehniko omleta tornado, o kateri je povedal, da jih lahko spravi na kolena. Na voljo za pripravo so imeli 10 minut. Matej je svojo omleto pripravil najhitreje, pred tem je povedal, da je sanjal o dnevu, ko bo predse dobil pravi vok ali palčke. In res je samo njemu uspelo pripraviti popolno tornado omleto.

Zadnja možnost za obstanek Matej se je lahko povzpel na balkon, vsi ostali tekmovalci pa so morali pripraviti okusno jed, v kateri je imelo jajce najpomembnejšo vlogo. Na voljo so imeli 45 minut. Lidija je pripravila obložen kruh z omleto s popečenimi paradižniki, pečeno papriko, rukolo, majonezo in slanino. Mojmir je povedal, da bi vsak dan imel tak zajtrk. Tudi Karimu je kruhek šel v slast, Luka pa je ob njem pogrešal dobro kavo in mehurčke. Martina je pripravila sendvič s poširanim jajcem, majonezo, okisano čebulo in zeljem. Oddahnila si je, ko so sodniki prerezali jajce. Karim je v sendviču užival, saj je bil sočen in lepo začinjen. Mojmir je tekmovalki čestital za strast do kuhanja in borbenost, ki sta se odražali na krožniku. Luka pa je komentiral, da je servirala preveč kruha.

Dani tornado omleta, ki jo je želela vključiti v svojo jed, ni povsem uspela. Luka: "To ni tornado, to je tak vetrič. Maestral." Poleg tega se ji je losos prijel na ponev, zato ga ni servirala. Luka je komentiral, da ni naredila popravnega izpita. Blanka je prav po šolsko pripravila poširano jajce, s testeninami carbonara pa je, kot je povedal Luka, za rep ujela sočnost. Upala je, da jo bo poširano jajce rešilo pred izločitvijo, Mojmir pa ji je svetoval: "Ne igraj vedno na to srečo v bodoče." Tudi Matjaž je pripravil testenine carbonara s poširanim jajcem, le da se je odločil za kombinacijo s prežganko. Luka slednje ni videl v njegovi zgodbi. Mojmir je pohvalil njegovo idejo, a dodal, da se je zataknilo pri tehnikah in okusih. Karim je še dodal: "Meni srce joče, ko tole okušam. Tvoja jed nima ne repa, pa ne glave." Rok je kot zadnji pred sodnike postavil bageto s tornado omleto, dimljenim lososom, avokadom in vitlofom. Karim je pohvalil prijetne, sveže okuse. Mojmir: "Tvoj tornado me je odnesel." Luka pa je bil vesel, da je tekmovalec ob novi tehniki naredil kljukico.