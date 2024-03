Matjaž Vengust: To so preizkušnje, ki so samo enkrat v življenju

Sodnikom si se predstavil s pohanjem, ki je po tvojih besedah način življenja. Kljub temu, da je bilo hrustljavo, sočno in daleč od navadnega cvrtja, si moral takrat priznati premoč Domnu Beribaku. V kakšnem spominu si ohranil prvo kuhanje za tri sodnike?

Ja, prvi koraki so najtežji, vendar pa sem bil v svojo jed prepričan in me to niti ni skrbelo. Pokazal sem jim nekaj, česar še niso videli, in zaradi pozitivnih komentarjev sem bil seveda več kot zadovoljen. Kar pa mi bo ostalo v spominu verjetno do konca življenja.

Cvrtje se te je držalo tudi v nadaljevanju. Na prvem izločitvenem testu si sodnike prepričal z ocvrtim krompirčkom in vstopil v drugi teden tekmovanja. Ko ste morali speči torto, si bil v skupini Klare Šmigoc in balkon se vam je na koncu za las izmuznil. Kaj pa si odnesel iz tega sladkega izziva?

V Klaro nisem podvomil niti za eno sekundo, saj je res prava mojstrica tega 'foha'. Sam imam nekaj podlage glede priprave sladic oziroma tort in pri taki vodji, v katero verjameš in ti pokaže ter lepo razloži, kako in kaj, sem samo dobil potrditve, kaj znam in česa še ne.

Jajca so bila tista, ki so te odnesla na izločitvenem testu. Kako danes gledaš na to zadnjo preizkušnjo v MasterChef kuhinji?

Ja, jajca ... Tako preprosto, pa tako zapleteno (smeh). Tako kot prvega tudi zadnjega kuhanja zagotovo nikoli ne pozabiš in kljub odhodu domov je to še vedno zame neka preizkušnja, za katero tako ali tako ne bi nikoli rekel, da jo bom doživel. Vsega lepega je enkrat konec. Pri tekmovanjih, v katerih nisi zmagovalec, pač priznaš premoč, vendar si prišel do tekmovanja, kar pa je že zelo dober razlog za odhod z dvignjeno glavo. To so preizkušnje, ki so samo enkrat v življenju in jih je treba ceniti in jemati s spoštovanjem.