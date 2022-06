Med najboljšo peterico še tri tekmovalke, čustveno Markovo slovo

Na individualnem testu je znova zablestela 19-letna Evita Antončič, ki je pripravila krožnik, vreden finala. Na izločitvenem testu sta svojo zadnjo možnost odlično izkoristili Petra Trofenik in Maša Cimermančič. MasterChef kuhinja pa je postala prevelika za Marka Hriberška.

Sladko-slana igra Štirje tekmovalci so se podali v bitko za tri prosta mesta na balkonu. Petra Trofenik se je po izzivu večer poprej odločila, da si ne sme dovoliti nezbranosti, da mora biti samozavestna in kuhati s polno paro. Marko Hriberšek je bil po neuspešnem kuhanju z mislimi znova odsoten. In že se je začel individualni test, ki je od kuharjev zahteval veliko mero kreativnosti. V eni jedi so morali združiti dve osnovni sestavini, na pogled skoraj enaki, po okusu pa popolnoma različni. Karim Merdjadi: “Na vaših krožnikih bosta drug ob drugega trčila sladkor in sol.” Evita Antončič se je razveselila izziva, ki ji je bil pisan na kožo, Petra občutno manj. Bine Volčič je poudaril, da morajo biti okusi v slano-sladki igri smiselni in povezani. Na voljo za kuhanje so imeli 60 minut.

icon-expand Luka Novak in Zala Resnik Poljašević sta bila varna. FOTO: POP TV

Marko zmrzne

Petra se je odločila za sladico in Bine jo je opozoril na izvedbo, ki je njena šibka točka. Evita je pripravljala slano jed z raco. Upala je, da ji bo končno uspelo dostaviti eleganten krožnik, kar je njena šibka točka. Tudi Maša Cimermančič je pripravljala sladico, izbrala je temno pivo in bila prepričana, da bodo sodniki navdušeni. Poskrbeti je morala le za eleganten, dovršen videz. Marko je Karimu zagotovil, da v bitko vstopa s srcem in energijo. Bil je mnenja, da si zasluži mesto med najboljšo peterico. Karim je ocenil, da je pripravil ogromno komponent, ki jih bo težko povezal v smiselno celoto. Marko je vztrajal pri svoji ideji, hkrati pa je začel dvomiti vase. Postal je odsoten, za nasvete je spraševal Zalo Resnik Poljašević, nakar se mu je v trgovini pridružil še Bine, ki ga je vprašal, če potrebuje pomoč. Svetoval mu je, naj se osredotoči na tri sestavine in jih dobro pripravi.

icon-expand Bine je posredoval, ko se je Marko začel zapletati. FOTO: POP TV

Petrino presenečenje in navihani Bine Petra je Bineta šokirala, ko mu je povedala, da je v rjavčke dodala inčune. Upala je, da bo njen pobeg iz okvirjev sodnike presenetil v pozitivnem smislu. Binetu je obljubila, da drugima sodnikoma ne bo povedala za inčune.

Maši je kazalo zelo dobro, nato pa ji je tortica začela razpadati. Karim ji je poskušal svetovati, a ni znala brati med vrsticami. Kljub temu je bila prepričana v sladico in se je veselila okušanja. Zadnjih 30 sekund je presenetilo predvsem Marka, ki na krožnik ni uspel dati omake. Že takrat je napovedal, da bo šel domov. Marko: “Moje današnje kuhanje ni podobno ničemur. Boljše, da danes sploh ne bi kuhal.” Priznal je, da je z mislimi doma, obenem pa se je želel boriti naprej.

icon-expand Evitin krožnik, vreden finala FOTO: POP TV

Evitin krožnik za finale Markov krožnik je bil po ocenah sodnikov podpovprečen. Bine: “Jaz mislim, da je tale MasterChef kuhinja postala malo prevelika za tebe.” Mašina sladica je veliko obetala, a je krožnik na koncu razočaral z videzom. Sladica je bila okusna in sveža, ni pa bila drzna. Evita je ponosno postavila jed pred sodnike, saj je bila prepričana vanjo. Binetu se je krožnik zdel zelo lep in eleganten. Presenetila je z grahovim creme brulejem, pa tudi ostalimi zelo dobro pripravljenimi komponentami. Karim je ocenil, da je dojela bistvo naloge in je sposobna nadaljnje rasti. Bine: “To je krožnik za finale.”

icon-expand Evitin krožnik, vreden finala FOTO: POP TV

Na koncu je pred sodnike stopila Petra in držala svojo obljubo. Luka Jezeršek in Karim sta ugotavljala, kaj se skriva v rjavčkih, a nista prepoznala inčunov. Karim je Petri čestital za drznost, žal pa je bila sladica preslana. Tekmovalka je naredila napako, ko je po rjavčku posula dodatno sol. Luka jo je kljub temu pohvalil, saj zna dobro kuhati in je lahko tudi drzna. Trojica mora na izločitveni test Marko je dobil črn predpasnik. Na izločitvenem testu je moral pripraviti dobro jed in poskrbeti za vrhunsko postavitev. Maša je dobila drug črn predpasnik. Njena glavna naloga je bila poskrbeti za zelo lepo postavitev. Petro pa je samo ščep soli obsodil na izločitveni test, a je zato dobila prednost.

icon-expand Sodniki so jo trojici dobro zagodli na izločitvenem testu. FOTO: POP TV

Na izločitvenem testu je trojico pričakalo šest sestavin, arašidi z arašidovim maslom, gorgonzola, piščanec, ajdova kaša, ananas in jagode. Vsaka sestavina je imela spremljevalno sestavino, ki pa je ostala skrivnost do 10. minute kuhanja. Petra je lahko izbirala prva in odločila se je za ajdovo kašo. Marko je na Petrino željo izbiral drugi in odločil se je za piščanca. Maša se je odločila za plesnivi sir. Petra mora zaradi skrivne sestavine začeti znova Tekmovalci so se seveda najbolj obremenjevali s skrivno sestavino, poleg tega so morali v petih minutah nabrati vse ostale sestavine za kuhanje. Po izteku le-teh se je namreč trgovina zaprla, Petra je zato do vrha obložila košarico, ura pa je že začela odštevati 50 minut. Maša je priznala, da je v skrbeh, a so sodniki ocenili, da bo skrivno sestavino brez težav vključila v svojo jed. Petra je pripravljala slano jed z ajdovo kašo in sodniki so napovedali, da bo zelo presenečena. In res jo je čakal največji šok, ko je zagledala pasijonko. Petra: “V tistem momentu bi se najraje požrla, ker nisem vzela več sladkih sestavin v trgovini.” Pol ure pred koncem je morala začeti znova, tokrat s sladico.

icon-expand Petri je uspelo v pol ure pripraviti čudovito sladico. FOTO: POP TV

Mašina skrivna sestavina je bila čokolada. Nameravala jo je uporabiti v omaki, kuhanje pa je nadaljevala bolj sproščeno in z novim zagonom. Marko je dobil suhe marelice, ki jih je nameraval vključiti v rižoto. A so sodniki opazili, da ne ve, kako jo mora pripraviti. Petra si je oddahnila, ko je Bine ocenil, da ji kaže dobro.

icon-expand Mašin krožnik za mesto med najboljšo peterico FOTO: POP TV

Maša in Petra prepričata sodnike Maši je uspelo navdušiti s postavitvijo, jed je bila izredno okusna. Karim je še posebej pohvalil njeno čokolado omako, Bine pa, da je zelo dobro združila dve zahtevni sestavini. Bine je pohvalil izgled Petrine sladice, kajti uspelo ji je iz ajdove kaše pripraviti nekaj lepega in estetskega. Sodniki so pohvalili tudi okuse, kajti poskrbela je za lepo harmonijo. Luka: “Nasmeh si mi pričarala na obraz s to svojo čudovito sladico." Karim je priznal, da je kombinacija fantastična in ji je čestital za uspeh.

Maša in Petra med top 5, Marko domov Marko je izvedel, da se je rižote lotil napačno, zelenjava je bila razkuhana, sočnosti ni bilo, marelic sodniki sploh niso okušali. Karim je povedal, da v jedi ni uravnoteženih okusov in prefinjenosti. Marko je premišljeval, da morda ne zmore zadovoljiti pričakovanj o visoki kulinariki, in res se je res moral posloviti. Povedal je, da je presrečen, ker je lahko sodeloval v tekmovanju, in ker je spoznal tri čudovite mentorje, ki jim je hvaležen za vse komentarje in za navdih. Sodniki so se mu zahvalili za njegove okusne jedi, ki so jim ostale v spominu. Po njegovem odhodu sta se lahko Maša in Petra povzpeli na balkon, ponosni na svoja krožnika in velik uspeh.

MasterChef Slovenija je na sporedu vsak četrtek in petek ob 20. uri na POP TV.