'Kljub visokemu inteligenčnemu kvocientu, sem naredil veliko neumnosti'

Dušan Šubic se veseli nove dogodivščine v svojem življenju. Ta četrtek se namreč začenja sedma sezona kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija in sam je eden od 16 tekmovalcev, ki se bodo spopadli za pokal. Zanimalo nas je, ali mu bo zato, ker je diplomirani organizator in menedžer, malce lažje, ko se bo znašel v vlogi vodje skupin. Dušan: “ Uh, kje pa! Sem oseba, ki se zanaša na druge, da bodo samoiniciativni. ” Dušan je tudi član upravnega odbora društva Mensa Slovenija – trenutno je blagajnik, bil je tudi že predsednik. V društvo se lahko včlanijo posamezniki vseh starosti in poklicev, pogoj je le visok inteligenčni količnik. Pravijo sicer, da je nevednost blaženost, a Dušan meni: “ To, da ti misli po možganih švigajo drugače kot večini, je lahko prednost ali ovira. Veliko nas to prednost koristno izrablja pri delu ali v zasebnem življenju. Včasih pa je tudi naporno, velikokrat zadeve ali težave in posledice vidimo bolj poglobljeno, medtem ko se ostali tega ne zavedajo. In se ne sekirajo. ”

Kaj pa je bila kljub visokemu inteligenčnemu količniku najneumnejša stvar, ki jo je ‘ušpičil’ v življenju? Dušan: "Premalo časa je, da bi jih lahko naštel … Verjetno sem naredil veliko več neumnosti, kot če ne bi imel tako visokega IQ-ja, za kar sta kriva predvsem radovednost in vprašanje 'Kako bi pa bilo, če bi takole, po moje, drugače naredil?'"

Na vprašanje, kako so, kot se je izrazil sam, ‘ta brihtni’ iz društva komentirali njegovo prijavo v MasterChef Slovenija, odgovori: “Za naše člane oz. vse tiste visokointeligentne pogosto pravijo, da smo introvertirani. Pa ni res. Naše društvo ima družabno življenje kot vsako drugo društvo, razne dogodke, piknike, mednarodni smučarski vikend, tudi interne pokale iz bowlinga in kartinga. Tako je vsaj bilo pred epidemijo. Vsebine so sicer bolj intelektualne narave, tudi predavanja, pa seveda igre s kartami in sekcija za družabne igre. Med našimi člani je tudi nekaj znanih igralcev in manekenk. No, tisti res introvertirani resda ostanejo doma. Jaz sem tako ali tako bil rezidenčni kuhar oz. mojster žara na naših dogodkih, tako da so člani to sprejeli z besedami 'Aja? Saj bi res lahko,' in bili so navdušeni nad tem, da bom sodeloval v MasterChefu, tudi zato, ker se mi je uspelo prebiti med šestnajsterico.”

Dušan se trenutno privaja na samski stan, saj sta se njegova pot in pot nekdanje žene razšli. Dušan: “Srce in modrost včasih želita različno.” In kako je bilo začeti tako rekoč na novo? Dušan: “Vsak začetek nekega obdobja, za katerega se človek odloči po svoji volji, je nekaj razburljivega, prijetnega, polnega novih izzivov. Posvetiš se ureditvi doma, treba je preveriti gospodinjska znanja. (smeh) Spopadel sem se z ureditvijo novega stanovanja, treba ga je bilo prepleskati po mojih željah, ga opremiti. In ker sem tak, da stvari rad naredim sam, sem vse to naredil sam. Izrisal sem postavitev pohištva, ga nabavil in tudi sestavil. Ob pomoči prijateljev je bilo lažje. Seveda so bila izziv tudi gospodinjska opravila, kot so pranje, likanje in čiščenje, a s tem nisem imel težav. Mogoče se je bilo najtežje privaditi na to, da si sam. To pa so mi pomagali prebroditi tako sestrina družina kot bližnji prijatelji. In udeležil sem se plesnega tečaja.”