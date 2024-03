Med tekmovalci tudi bodoča doktorica nevroznanosti

OGLAS

V novi sezoni MasterChefa Slovenija bo med drugimi sodelovala mlada raziskovalka na Nevrološki kliniki, Andreja Špeh. 29-letnica, ki prihaja iz Loške doline, opravlja doktorski študij. Andreja: "Začelo se je s študijem psihologije, v okviru katerega so me najbolj pritegnile teme kognitivne psihologije in nevroznanost. Zanimivo mi je bilo delovanje možganov, posledice poškodb le-teh, kako si ljudje zapomnimo stvari, kako pozabljamo itd. Te teme so mi bile vedno nekako intuitivne, logične. V svoji doktorski raziskavi se ukvarjam z vprašanjem, kako dejavniki tveganja za srčno-žilno zdravje, kot so na primer kajenje, visok krvni tlak in prekomerna telesna teža, vplivajo na spomin, govor ter druge kognitivne sposobnosti pri starejših odraslih."

Zase pravi, da nikakor ne more biti pri miru. Svoj vsakdan je zato zapolnila z ogromno hobiji od kvačkanja do kickboxa. Andreja: "Sem oseba, ki je zelo rada aktivna, preizkuša nove stvari in menja hobije." Njena velika strast pa je kuhanje in MasterChef Slovenija bo njeno veselje do kulinarike zagotovo še poglobil. Andreja: "Zares uživam ob odkrivanju novih okusov in tehnik, želim si še naprej pridobivati znanje na tem področju. Vesela bi bila, če bi to prešlo iz ljubiteljskega tudi na malo višji nivo. Z veseljem bom izkoristila morebitne priložnosti na tem področju." Pravi, da je že kot otrok rada opazovala dogajanje v kuhinji in zavzeto sodelovala. V MasterChef Slovenija prihaja po nova znanja in nove izzive, ki se jih ne boji. Andreja: "Dobro je, da včasih pokukamo izven svoje cone udobja."