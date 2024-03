Borbenost in čustva med uvodnim izzivom v MasterChefu Slovenija

Tekmovalci nove sezone MasterChefa Slovenija so začeli pisati svoje kulinarične zgodbe in prva stran je rezervirana za njihove predstavitve. Sodnike Luko Jezerška, Karima Merdjadija in Mojmirja Šiftarja so z njimi bolj prepričali Matej Muhvič, Andreja Špeh, Jure Pavlič in Domen Beribak. V nocojšnji oddaji bo na vrsti preostala sedmerica, to so Luka Pangos, Martina Pušnik, Amadeja Lube, Klara Šmigoc, Barbara Perič, Rok Novak in Blanka Erniša.