Michelinov chef Gregor Vračko prebudil strast v tekmovalcih

Luka Jezeršek je peterico tekmovalcev najprej povabil na piknik. Zanj ni izbral klasičnega paketa mesnin, temveč dobro ribo. Med modrimi ribami, ki jih obožuje, je izbral skušo, ki jo je spretno filiral in popekel. Za prilogo je pripravil jajčevce, pečene v pečici, majonezo z jajčevci in pečenim česnom, radič ter solato iz nadzemne kolerabe in koromača.

Luka Pangos je nato začel s strahospoštovanjem in tremo pripravljati omako, ki jo je sam obogatil. Postopek je bil zanj nov in bil je zelo hvaležen za izkušnjo. Ostali tekmovalci so pomagali pri ostalih komponentah. Lidija Subašić je pripravila dimljeno rdečo peso, predhodno počasi pečeno na soli. Domen Beribak je pripravil skorjo iz hibiskusa, ki je na koncu obogatila meso.

Luka je nato napovedal presenečenje: "K nam prihaja chef, ki nosi Michelinovo zvezdico. Gregor Vračko ! " Gost je napovedal, da bodo jed pripravili skupaj in da se bo učil od tekmovalcev. Jure Pavlič : "Vrhunsko. To je res tisti MasterClass, ki si ga po moje vsi želimo. Zmeraj ko kuhaš, pa nekaj zraven delaš, se tudi lažje učiš, veliko si zapomniš, tako da top. " Pripravljali so file srne s hibiskusom, omako, rdečo peso in cenjenimi mavrahi. Za začetek je Jure z nekaj koristnimi Gregorjevimi nasveti filiral kos mlade srne, meso je tudi spekel.

Gregor je za konec povedal tekmovalcem: "Naj bo svet vaše igrišče. Ne bodite omejeni. " Spomnil jih je na arome celega sveta: " Toliko še neokušenega, sploh v življenju kuharja ... Do zadnjega utripa. " Jure: "Definitivno je spet prebudil eno strast v nas, zato ker smo na to malo pozabili. Ker smo še vseeno v tekmovanju in borbamo, borbamo, pozabiš pa na tisti glavni element, ki je ljubezen do kuhanja. "

Klara Šmigoc je pripravila brusnično marmelado z balzamičnim kisom, ki so jo postregli skupaj z ragujem in krompirjevim 'cmokom'. Tekmovalci so bili navdušeni nad obema krožnikoma, ki so jih sami tudi servirali in v njih uživali. Domen je bil navdušen predvsem nad drugo jedjo: "Sploh zaradi tega, ker sem jaz sodeloval pri tej jedi. Jaz boljše nisem jedel. "

Mojmir Šiftar je s tekmovalci delil navdušenje nad azijskimi okusi, ki jih je začel združevati s francosko in slovensko kulinariko. Med njegovo prezentacijo je peterica izvedla več uporabnih trikov in nasvetov. Sodnik je pripravil marinirana goveja ledja s pirejem iz sladkega krompirja z wasabijem, pastinakom, bukovimi ostrigarji, solato iz kalčkov in mungo fižola s sezamom ter vložene redkvice. Tekmovalec Luka je po okušanju komentiral, da je imel polna usta okusa.

Lukove prav posebne testenine

Zadnja prezentacija je bila Lukova, sodnik pa se je odločil za jed iz ljube sestavine. Luka: "Danes vam bom pokazal, kako iz meni ljubih rakov iztisnemo res vse okuse." Oklepe repov je uporabil za pripravo rakovega olja, iz glav in zelenjave je pripravil osnovo. Med kuhanjem je povedal, da na dopustu kuha največ: "Zgodaj zjutraj vstanem, grem na tržnico, in ko vidim neke izdelke, ribe, neke stvari, ki me pritegnejo, potem šele skreiram jed. In to je en tak jutranji obred. To moški kar poznamo, kajne, pa se kje potem kakšna stvar malo zatakne." Tokrat se ni zataknilo, v nadaljevanju je iz dehidriranih oklepov pripravil moko, iz katere je naredil testenine, ki so postale prav posebna pašta s škampi.

Luka: "To je bil zadnji MasterClass letos. Jaz res upam, da ste kaj lepega, dobrega odnesli vi, naši gledalci, in da ste predvsem uživali." Jure je to potrdil: "Ogromno stvari smo se naučili. Zelo lep MasterClass, mislim, da je bil danes res top izmed teh treh, tako da hvala, MasterChef Slovenija."

