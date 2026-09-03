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MasterChef Slovenija

Miha Blatnik se je poslovil: Res topel, izjemen človek

Velenje, 03. 09. 2026 21.21 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Klemen Rutar in Dominik Gajšek sta se odlično odrezala v poznavanju osnovnih kuharskih tehnik z vodo. V zadnjem krogu izločitvenega testa, v katerem je peterica pripravila jedi po svojem izboru, je spodletelo Mihu Blatniku.

'Brez nje ni ne kuhanja, ne življenja'

Sedem tekmovalcev se je na prvem Izločitvenem testu borilo za obstanek v MasterChef kuhinji. Sodniki so jim pripravili štiri kroge kuhanja, soočili pa so se s sestavino, ki jo uporabljajo vsak dan. Karim Merdjadi: "Brez nje ni ne kuhanja, ne življenja." Pod klošo se je skrival kozarec z vodo. Medtem ko slovensko gospodinjstvo pri kuhanju v povprečju porabi 5 litrov vode, so imeli tekmovalci za vse štiri kroge kuhanja na voljo le tri litre in malo ledu. V prvih treh krogih so se preizkusili v osnovnih tehnikah z vodo.

Klemen najbolj natančen v prvem krogu

Tekmovalci so za začetek blanširali črno redkev in romanesko, na voljo so imeli 15 minut. Gulnaz Ulibaeva je zelenjavo obarila, oziroma prelila z vročo vodo. Karim zaradi nepravilne tehnike sestavin ni poskusil. Tjaša Kušter sestavin ni enakomoerno narezala, prav tako Miha Blatnik, Valentina Pukšič in Dominik Gajšek. Tanja Rajar in Klemen Rutar sta bila zelo natančna, a je sestavine bolj pravilno blanširal slednji.

Ribja luska prinese balkon Dominiku

V drugem krogu so tekmovalci soparili file orade. Tudi tokrat so imeli na voljo 15 minut. Dominiik se je izkazal pri filiranju, pripravil je tudi rezervni file. Luka Jezeršek je komentiral, da z vsem, kar počne, dokazuje, da je učenjak. Tanja je svoj file preveč obrezala, tudi Miha ni dostavil lepega. Gulnaz je file soparila predolgo, Tjaša prav nasprotno. Valentinin file je bil lepo osoparjen, a je Mojmir na njem našel lusko. Dominik si je prislužil pohvale za filiranje in pravilno soparjenje, balkon mu je prinesla ena luska.

V tretje ni uspelo nikomur

Tretja kuharska tehnika je bila vodna kopel, s katero so morali tekmovalci pripraviti holandsko omako. Peterica ni bila navdušena ne nad izzivom, ne nad odmerjenimi 15-imi minutami. Gulnaz je denimo uporabila moko, a so tudi ostali tekmovalci naredili vrsto napak. Obetala je Tanjina omaka, ki pa je bila prekisla, zato v tem krogu ni uspelo niti njej. Vsi tekmvalci so morali v zadnji krog izločitvenega testa.

Razočaranje po tretjem krogu izločitvenega testa.
Razočaranje po tretjem krogu izločitvenega testa.
FOTO: POP TV

'Skuhajte, kar želite'

Tekmovalci so razkrili, koliko vode jim je ostalo. Mojmir Šiftar: "Zdaj pa s to vodo, ki vam je ostala ..." Luka Jezeršek: "Skuhajte, kar želite." Karim: "Samo, da preživite." Na voljo so imeli 45 minut, uporabili pa so lahko katerokoli tehniko z vodo, tudi trgovina jim je bila ves čas na voljo. V kuhinji je po pretočenih solzah zavladala povsem druga energija. Zadišalo je po domačih jedeh, le Tjaša se je odločila za panakoto. Z manj preizkušeno jedjo je tvegala tudi Tanja.

Odlične jedi in Mihova napaka

Tjašina panakota je bila zelo lepa, Karim jo je pohvalil kot resnično dobro in restavracijsko. Luka je dodal, da je enostavna, a popolna. Valentina je pripravila zelo dobro, dišečo in okusno bolonjsko omako ter domače rezance. Tanja je pripravila dobro omako in popolno testo za raviole, sodnika je zmotil le koromač v nadevu. Gulnaz si je oddahnila, ker je uspela skuhati riž. Luko je njena jed popeljala v otroštvo, Karim jo je opisal kot zelo okusno. Mihova obara je obetala, a je sodnike zmotila struktura zelenjave, ki je bila povsem razkuhana, jed tudi ni bila dovolj začinjena.

Miha se prvi poslovi od pokala

Prva si je oddahnila Tjaša, naslednja Gulnaz, za njo Valentina. Rešena je bila tudi Tanja, ki je dolgo čakala na balkon. Miha je bil tako prvi, ki je moral zapustiti tekmovanje. Izkušnjo je opisal kot pozitivno, bil je vesel, ker je spoznal sotekmovalce. Tudi sam jim je sedel v srca, Gregor Spudič ga je pohvalil kot toplega in izjemnega človeka, ki je bil pripravljen pomagati vsakomur.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

masterchef slovenija 2026 miha blatnik

Štiri neizprosne preizkušnje na prvem izločitvenem testu

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