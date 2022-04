Miro se je boril do konca, a je moral priznati poraz

Za največje presenečenje na individualnem testu je poskrbela Zala, ki je iz neznane sestavine pripravila odličen krožnik. Znana sladica, princeska, pa jo je na izločitvenem testu zagodla Miru, ki je moral na koncu sleči MasterChef predpasnik.

‘Moral bi s kravato kuhati’ Samo Maša, Evita in Luka so se lahko povzpeli na balkon, vsi ostali tekmovalci so se morali v deseti oddaji MasterChefa Slovenija dokazati na individualnem testu. Bine Volčič: “Čaka vsa sestavina, ki jo ima Luka zelo, zelo rad.” Luka Jezeršek je povedal, da se ji zadnje čase zelo posveča in vanjo vlaga veliko energije. Dragocena, izjemna, najbolj cenjena od vseh, so še našteli sodniki, nakar so tekmovalci izvedeli, da bo njihova glavna sestavina zorjena govedina. Miro: “Samo poklon, bi moral s kravato kuhati.”

icon-expand Sodniki pred mizo, obloženo z dragocenimi kosi zorjene govedine. FOTO: POP TV

Mojster Luka in Mašino taktiziranje Potem ko je Luka razkosal 6 tednov suho zorjeno govedino, so jo tekmovalci lahko poskusili, Maša pa je nato mednje razdelila posamezne kose, s katerimi so morali kuhati. Županov kos je namenila Aniti, pikanjo Petri, rebra Daši, lička Marku, bočnik Juretu, obreznine Miru, pljučno Fabijanu, jezik pa je namenila Zali, saj ima po njenem mnenju malce predolg jezik. Luka je na krožnikih pričakoval kose mamljive mehkobe, odlične teksture in edinstvenega okusa. Želel je, da bi se tekmovalci res potrudili: “Da nisem rezal zaman.” Za kuhanje so sodniki odmerili 75 minut.

icon-expand Maša je jezik namenoma dodelila Zali. FOTO: POP TV

Zala preseneti samo sebe Bineta je zanimalo, kako se bodo tekmovalci lotili priprave kosov, ki potrebujejo dolgotrajnejšo termično obdelavo, kot so jezik, lička, rebra in bočnik. Daša je vedela, kaj mora storiti in se je takoj lotila priprave reber, a je Bine želel, da jed ne bi bila preveč enostavna. Bine se je ustavil tudi pri Zali, saj je opazil, da sploh ne ve, kaj počne z jezikom. Svetoval ji je, naj ga čimprej da v ekonom lonec. Marko je že pripravljal lička, resda svinjska, a je imel idejo, kako bi se lotil priprave.

icon-expand Bine je malce pomagal Zali. FOTO: POP TV

Anita je razmišljala o dveh načinih priprave, Luka pa jo je usmeril na pravo, resda težjo pot. Petra si je zamislila pečenko v kvašenem testu z več prilogami, a je Luka pričakoval, da se bo bolj posvetila mesu. Miro si je zadal zahtevno tehniko, ki jo je sicer preizkusil na ribi. Luka se je bal, da bo Fabijan z zastavljenimi komponentami zasenčil nežni file, Aniti pa je še pravi čas namenil spodbudne besede, saj je začela dvomiti v svojo jed.

icon-expand Karim je dvomil, da bo Miru uspelo. FOTO: POP TV

Zala je v nadaljevanju samo sebe presenetila z mirnostjo, kuhanje je zaključila zadovoljno. Petra je na koncu ugotovila, da se testo ne drži lepo pečenke, zato ga ni dala na krožnik. Anito pa je zadnja minuta kuhanja ujela nepripravljeno in je sestavine bolj kot ne zmetala na krožnik. Nekaj jedi je navdušilo sodnike Petra je prva stopila pred sodnike. Luka je njen krožnik ocenil: “Super pikanja, pa en kup neumnosti.” Tudi Markova jed ni prepričala sodnikov. Luka je pohvalil Anitino pečenko, ni pa vedel, kaj poleg počnejo ajdovi žganci. Miro ni izpolnil pričakovanja sodnikov, Fabijanov krožnik pa je bil predvidljiv, a so bile vse komponente pripravljene zelo dobro. Anita je pripravila mehka in sočna rebra, tudi vse ostale komponente so bile odlične. Karim Merdjadi je užival v Juretovi jedi in to tako zelo, da je postal poetično razpoložen. Zala je bila na vrsti zadnja in Bine je ocenil, da je imela več sreče kot pameti. Krožnik je imel, kot je povedal, rep in glavo, bil je zaokrožen.

icon-expand Ko sodniki dobijo predse odlično jed … FOTO: POP TV

Recept brez postopkov Na balkon se je lahko povzpela peterica najboljših, Anita, Petra, Marko in Miro so morali na izločitveni test. Tam so morali pripraviti princesko po receptu Karima Merdjadija. A recept, ki so ga dobili, ni vseboval postopkov, saj bi te morali po njegovem mnenju poznati vsi kuharji. Miro je bil pesimističen, izziv se mu je zdel težek, konkurenca pa močna.

icon-expand Zalin odličen krožnik FOTO: POP TV

Mirove težave in Markov stres Ura je začela odštevati dodeljenih 70 minut. Miro še nikoli ni pripravljal paljenega testa, Bine mu je svetoval, naj zavrže, kar je imel v loncu. Ko se je vrnil v trgovino, mu je Zala narekovala celoten postopek. Petra in Anita sta prvi nabrizgali testo, Marko jima je sledil. Miro je medtem že drugič pripravljal maso, Bine in Karim pa sta ga priganjala. Na koncu je le nabrizgal testo, a v premajhnih količinah, na kar so ga opozorili tekmovalci na balkonu.

icon-expand Anita, Petra, Marko in Miro pred izločitvenim testom. FOTO: POP TV

Tekmovalci so se nato lotili priprave jagodnega džema. Miro je testo, ko še ni bilo dovolj pečeno, vzel iz pečice. Luka: “To je pa zrelo za domov.” Marko je bil tako na trnih, da je želel precediti vanilijevo omako. Miru se je zdelo, da je imela Karimova sladica spodaj luknjo, zato je spodnji del testa izrezal. Petra je na koncu ugotovila, da je njena vanilijeva krema preredka. Upala je lahko samo, da je kateri od tekmovalcev slabši od nje.

icon-expand Marko je bil pod velikim stresom. FOTO: POP TV

Miro se mora posloviti Za enega izmed tekmovalcev je bilo to zadnje okušanje. Miro se je zahvalil Zali za nasvete, a testo mu ni uspelo, krema tudi ne. Anitina princeska se je Binetu zdela lepša kot njihova, bila je okusna in je nalogo dobro izpeljala. Tekmovalka se je lahko takoj povzpela na balkon. Petra se je zavedala, da je pripravila preredko vanilijevo kremo, zaradi česar se je njena princeska sesedla. Ker je za razliko od Mirove njena princeska imela samo eno napako, se je lahko tudi ona povzpela na balkon. Marko je sam opozoril na grudice v vanilijevi kremi, a je vse ostale komponente pripravil pravilno, zato se je Miro moral posloviti. Bil je hvaležen za izkušnjo in za znanje, ki ga je dobil od sodnikov.

icon-expand Za Mira je to bilo zadnje kuhanje v MasterChefu. FOTO: POP TV

Ne zamudite novih oddaj MasterChef Slovenija v četrtek in petek ob 21. uri na POP TV.

icon-expand Masterchef Slovenija FOTO: POP TV