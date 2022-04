Miro: Tisti trenutek sem bil najbolj srečen ‘fotr’ daleč naokoli

Bi izbral kar stavek mojega prijatelja Marka iz MasterChefa: “ Pa to je noooro! ” (smeh) MasterChef je edinstvena izkušnja v življenju. Za eno obdobje se ti ustavi čas, si v krogu enako ‘norih’ ljudi, kar se tiče kuhinje, in imaš možnost razmišljanja samo o kulinariki. Ja, stopil sem prvi na balkon, dostavil dva popolna krožnika, a sem ga tudi polomil ... Pričakoval sem tako vožnjo z vzponi in padci. Podobno je v realnem življenju, imaš vzpone in padce, a če znaš iz padcev potegniti vse pozitivne stvari, lahko veliko pridobiš in zrasteš kot oseba. Zelo sem vesel, da sem dobil veliko novih prijateljev, s katerimi smo dnevno na vezi. Moje vodilo od samega začetka je bilo, pokaži kako razmišljaš o hrani, izmenjuj znanje in pomagaj sotekmovalcem, če bodo potrebovali pomoč.

Ja, na žalost je bila moja zadnja postaja na sladici. Moje vodilo je, da je treba vedno iti do konca in se ne predati, ne glede na izid. A kljub 100-odstotni borbenosti vseeno ne pozabi na prijatelje in jim pomagaj, če se le da, da tudi oni dosežejo zmago, saj tudi oni v tistem trenutku bijejo enako borbo kot ti.

Doma te je čakala tvoja družina. Kakšno je bilo snidenje in kako so kasneje komentirali tebe in tvoje kuhanje v oddajah?

Glede na to, da smo kar pozno zaključili snemanje in da je Brigita prišla po mene okoli 23.30 in sem bil zelo pozno zvečer doma, sta otroka že spala. Obema sem dal 'lubčka' in nato sva z Brigito še malo umirjeno po dooolgem času klepetala. In ker otroka nista vedela, da pridem domov oziroma da bomo imeli zjutraj končno skupaj zajtrk, sem planiral, da ju presenetim in vstanem vsaj uro pred njima in pripravim zajtrk presenečenja. A sem dobil ravno tisto, kar sem hotel dati. Mija je vstala pred nami in pripravila narezek in mi napisala spodbudno voščilnico oz. plakat ... Tisti trenutek sem bil najbolj presrečen ‘fotr’ daleč naokoli, da otroka v meni vidita vzor in da sta ponosna name.