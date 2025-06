Miša je prva polfinalistka, na balkon se je povzpela z mešanimi občutki

Tekmovalci so pokazali vso svojo kreativnost, ko so morali idrijske žlikrofe spremeniti v sladico. Z okusi in izgledom je bila izzivu najbolj kos Miša Koplova, ki je postala prva polfinalistka, a se ni mogla sproščeno veseliti uspeha.

OGLAS

Mojmir izzove tekmovalce

Sodniki so izrazili dobrodoščico najboljši peterici sezone. Karim Merdjadi: "S svojo kreativnostjo in predanostjo ste dokazali, da si zaslužite stati tukaj." Mojmir Šiftar: "Nocoj bo veselje za nekoga izmed vas dvojno." Luka Jezeršek: "Zmagovalec tega večera bo postal prvi polfinalist enajste sezone." Izziv je zanje pripravil Mojmir, predstavil jim je jed, na katero je resnično ponosen. To je goveja juha, a v obliki sladice. Navdih je črpal v nedeljskem kosilu, s sladico je želel ohraniti toplino goveje juhe. V njej je združil mousse kolerabe z glazuro korenja, gel luštreka, čips iz gomoljne zelene, prah čebule, kandirano meso ter govejo juho s karamelo.

Mojmirjeva goveja juha v obliki sladice FOTO: POP TV icon-expand

Mojmir je po okušanju povedal: "Zdaj pa upam, da ste pozorno poslušali, ker vas izzivam, da se podobne naloge lotite vi. Vaša inspiracija bodo idrijski žlikrofi z mesno omako." V 90-ih minutah so morali jed spremeniti v sladico, ob tem pa ohraniti njeno bistvo. 20 minut so imeli na voljo za kreiranje in Mojmir jim je pomagal z opisom jedi.

Tekmovalci v krogu

Tekmovalci so se v nekem trenutku zbrali v krogu v trgovini in si izmenjali nekaj informacij. Jure Kirbiš: "Vidi se, kako drug drugemu privoščimo, in je ta neka skupna želja, da vsi dostavimo dobre krožnike. Res naj zmaga najboljši, ne tisti, ki je najmanj slab. Pokazali smo, da smo res ekipa." Mojmir je po obhodu ugotovil, da imajo vsi vrhunske načrte.

Navdušita Barbara Poljanec in Miša

Barbara Poljanec je pripravila mousse iz bele čokolade s karamelizirano čebulo, glazuro iz telečjega fonda, kremo iz krompirja in drobnjaka, hrustek iz rezančevega testa z majaronom in zaseko. Postavitev sodnikom ni bila všeč, a je bil vonj sladice identičen, prav tako okusi. Karim je pohvalil tehnično dovršene komponente, uporaba fonda za glazuro se mu je zdela genialna, sladkor je ravno prav dozirala. Karim: "Zelo, zelo, zelo dobro."

Sladica Barbare Poljanec FOTO: POP TV icon-expand

Anamarija Truden je pripravila krompirjevo panakoto s čebulno kremo, infuzirano z majaronom, drobljenec iz zaseke, bonbon iz karamelizirane telečje osnove in prah drobnjaka. Žal je bonbon prehitro servirala, zato se je stopil. Stopil se je tudi prah drobnjaka, čebula pa je Mojmirja bolj spominjala na golaž. Karim bi si želel drugačnih tekstur, sladica je bila preveč kremna, pohvalil pa je idejo. Jure je pripravil krompirjev mousse z reducirano telečjo osnovo in rdečim vinom, drobljenec iz popečene slanine in rezančevega testa, kandirano mlado čebulo, kandirane ocvirke, čipko in majaronovo omako. Krožnik je bil njegov najlepši doslej, a je bila težava v omaki, v kateri je namesto majarona uporabil timijan. Karim bi si želel, da bi bil mousse bolj gladek, za žele bi moral uporabiti manj želatine. Sicer so bile komponente okusne, sodnik je posebej pohvalil čipko in omako. Barbara Ribič je pripravila krompirjev mousse, sladoled iz pancete in čebule, ocvrto rezančevo testo, gel drobnjaka, mesno omako z rumenjakom in karamelizirano čebulo. Težave so bile v obliki in termični obdelavi kanelona, pomanjkanju polnila, omaka ni imela dodane vrednosti, najbolj okusen je bil sladoled. Mojmir je pohvalil trud in borbenost tekmovalke.

Zmagovalna sladica Miše Koplove FOTO: POP TV icon-expand

Miša Koplova je pripravila sladke žlikrofe s krompirjem in vanilijo, gel karamelizirane čebule, sladoled pancete in omako iz telečjega fonda s karamelo. Krožnik je bil zelo lep, a tekmovalki ni uspelo pravilno oblikovati žlinkrofov. Mojmirja je zmotila meta na krožniku, a je pojasnila, da je na krožniku z namenom. Sodniku se je meta kljub temu zdela nepotrebna, pohvalil je okuse jedi. Karim je pohvalil okusen sladoled, žametno omako in hrustljavo čebulico. Strinjal se je z Luko, da okuša bogato napolnjene žlinkrofe.

Miša si prikuha prvo vstopnico za polfinale

Sodniki so imeli težko nalogo. Karim: "Nocoj sta izstopali dve sladici." Luka: "Barbara Poljanec, v tvoji sladici smo okušali idrijske žlikrofe. Z okusi si dosegla točno to, kar smo mi trije iskali. Zmanjkalo pa ti je pri postavitvi na krožnik." Mojmir: "Miša, všeč mi je, kako razmišljaš. Šla si daleč, morda celo predaleč, ampak z izgledom in okusi si bila nocojšnjemu izzivu najbolj kos. In zaradi tega si postala prva polfinalistke enajste sezone!"