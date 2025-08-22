Svetli način
MasterChef Slovenija

Miša Koplova: MasterChef ni le tekmovanje, je osebna preobrazba

Ljubljana, 22. 08. 2025 10.58 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.D.
Komentarji
6

Zmagovalka enajste sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija, Miša Koplova, pravi, da ji je zmaga v šovu spremenila življenje na bolje. Od adrenalina, do učenja, rasti, evforije, dvomov, solza in smeha ... Vse to je doživela na kulinaričnem popotovanju, med tem ko je sodelovala v šovu. In vse to bi še enkrat ponovila. "Samo pojdite, če vas veseli kuhanje," pa Miša nagovarja nadebudne kuharje, ki ne vedo, ali bi se prijavili ali ne.

Prijave za novo sezono MasterChef Slovenija so še vedno odprte. Pohiti, da ne zamudiš!

"MasterChef je bila ena najbolj intenzivnih, a hkrati najbolj čudovitih izkušenj v mojem življenju. Bila je mešanica adrenalina, učenja, rasti in čustev, od evforije do dvomov, od solz do smeha. Bila sem postavljena pred izzive, ki sem si jih prej komaj upala predstavljati, in prav vsak me je nekaj naučil.. o kuhanju, ampak največ o sebi," je za 24ur.com nekaj mesece po zmagi povedala Miša Koplova, zmagovalka enajste sezone MasterChefa Slovenije.

Miša Koplova v velikem finalu
Miša Koplova v velikem finalu FOTO: POP TV

Miša pravi, da naj tisti, ki s prijavo še oklevajo, ne čakajo, naj se samo prijavijo: "Če vas kuhanje veseli in vas vsaj malo mika, da bi stopili iz cone udobja, je MasterChef idealna priložnost. Ne gre samo za tekmovanje – gre za osebno preobrazbo. Tam dobiš priložnost, da zares zasiješ in morda prvič v življenju tudi verjameš vase tako močno, kot si zaslužiš!"

Življenje po MasterChefu je, kot pravi zmagovalka 11. sezone, polno novih priložnosti, izzivov in predvsem odgovornosti. "MasterChef mi je dal potrditev, da sem na pravi poti. Odprl mi je vrata, o katerih sem prej samo sanjala, in mi dal pogum, da sledim svojim kulinaričnim sanjam brez zadržkov." Dodaja tudi, da je izjemno hvaležna za ljudi, ki jih je spoznala in s katerimi delijo enako strast, strast do kuhanja.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M.M.Miša
22. 08. 2025 11.51
+1
Miši želim vse dobro . Ampak meni bi bilo bolj zanimivo tekmovanje med amaterji, brez brez profesionalcev 🙃
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
22. 08. 2025 11.51
+1
Jaz znam jajca na oko naredit za zajtrk. Torej se lahko prijavim za masterkuharja
ODGOVORI
1 0
jobo
22. 08. 2025 11.45
+2
Karakter pa ostal enak.
ODGOVORI
2 0
InaB
22. 08. 2025 11.27
+5
Ona sploh nebi smela tekmovati - pol profesionalka. Zmaga pa po zaslugi šefov. Bpljša je bila Barbara
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 11.35
+2
Ja, isto, kot da bi v ljubezen po domače poslali kake profesionalke iz UA...
ODGOVORI
2 0
Kritikizstajerske
22. 08. 2025 11.24
+6
Antipatična so amena, polno r...ima vsega in za moje pojme si ni zasluzila zmage. Je bila odlicna ampak v finalu so ji pogledali skozi prste!!!!!
ODGOVORI
6 0
