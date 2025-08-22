Miša Koplova: MasterChef ni le tekmovanje, je osebna preobrazba

"MasterChef je bila ena najbolj intenzivnih, a hkrati najbolj čudovitih izkušenj v mojem življenju. Bila je mešanica adrenalina, učenja, rasti in čustev, od evforije do dvomov, od solz do smeha. Bila sem postavljena pred izzive, ki sem si jih prej komaj upala predstavljati, in prav vsak me je nekaj naučil.. o kuhanju, ampak največ o sebi," je za 24ur.com nekaj mesece po zmagi povedala Miša Koplova , zmagovalka enajste sezone MasterChefa Slovenije .

Miša pravi, da naj tisti, ki s prijavo še oklevajo, ne čakajo, naj se samo prijavijo: "Če vas kuhanje veseli in vas vsaj malo mika, da bi stopili iz cone udobja, je MasterChef idealna priložnost. Ne gre samo za tekmovanje – gre za osebno preobrazbo. Tam dobiš priložnost, da zares zasiješ in morda prvič v življenju tudi verjameš vase tako močno, kot si zaslužiš!"

Življenje po MasterChefu je, kot pravi zmagovalka 11. sezone, polno novih priložnosti, izzivov in predvsem odgovornosti. "MasterChef mi je dal potrditev, da sem na pravi poti. Odprl mi je vrata, o katerih sem prej samo sanjala, in mi dal pogum, da sledim svojim kulinaričnim sanjam brez zadržkov." Dodaja tudi, da je izjemno hvaležna za ljudi, ki jih je spoznala in s katerimi delijo enako strast, strast do kuhanja.