Miša Koplova na krilih zmage: V ozadju se že nekaj kuha

Miša Koplova ni zmagala samo v tekmovanju, ampak tudi v boju s svojimi dvomi in strahovi. Njena želja ostaja povezati poslovni svet z ljubeznijo do hrane, gledalcem pa sporoča, naj ostanejo lačni in radovedni, kajti 'v ozadju se že nekaj kuha'.

OGLAS

Veliki finale letošnjega MasterChefa Slovenija je bil najtežji v vseh sezonah doslej. Z Barbaro Poljanec sta morali pripraviti desethodni meni in sodniki so se vama na koncu priklonili, njihovo zadovoljstvo je bilo več kot očitno. Kakšna izkušnja je bila to zate?

To je bila izkušnja, ki se ti zasidra v dušo. Intenzivna, izčrpavajoča, a hkrati najbolj čarobna stvar, kar sem jih kadarkoli doživela.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV































Miša Koplova v velikem finalu icon-picture-layer-2 1 / 17

Po prvem točkovanju si bila 2 točki v vodstvu, enako po drugem, saj sta obe prejeli kar 30 točk. Zadnje točkovanje ti je prineslo nove desetice in končno zmago. Ali so te točke sodnikov za katero jed presenetile?

Pri eni jedi sem bila prepričana, da sem presegla samo sebe, pa je prišla 'le' devetka, drugič pa sem podvomila, če bo šlo skozi, in bum – desetka! Ampak to je lepota MasterChefa – nikoli ne veš, kaj bo koga premaknilo. In mene je to samo še bolj gnalo naprej.

Ob zmagi nisi mogla prav dobro artikulirati svojih občutkov, ki jih je bilo preveč. Jih lahko sedaj?

Zmagati je bilo kot eksplozija vseh čustev, ki so se nabirala skozi tedne. Bila sem prepolna – čustvenost, smeh, šok, hvaležnost ... vse naenkrat. Zdaj, ko se je prah malce polegel, lahko rečem – zmagala sem ne samo v tekmovanju, ampak tudi v boju s svojimi dvomi.

Ali si je tvoj očim Dušan, ki je tvoj največji kritik in hkrati podpora, prilastil kaj zaslug za tvojo zmago?

Haha, seveda si jih je! Vedno iskren, včasih brutalno, a vedno s srcem. In ja – priznam, brez njegovih komentarjev in 'zakaj pa to tako?' vprašanj, bi morda kakšna jed ostala samo ideja. On me je nezavedno pripravljal na MasterChefa že leta. Brez njega mi ne bi uspelo.

Tvoja babica te je med tekmovanjem bodrila in ti prav tako pomagala z nasveti. Kakšna je bila njena reakcija ob tvoji zmagi?

Njena podpora je bila mehka in tiha, a vedno tam. Njeni recepti, njeni triki ... Ko sem zmagala, je rekla samo: "Ti si moje zlato." In to je bila moja največja nagrada.

Prijatelja Petra in Jure, ki sta te usmerila na pot MasterChefa, sta ti napovedala mesto v najboljši deseterici, domov si odnesla pokal. Kako sta komentirala tvoj dosežek?

Petra in Jure sta eksplodirala od ponosa! Rekla sta mi že na začetku, da 'imam nekaj posebnega', vendar da se moram boriti. Verjela sta vame in me podpirala skozi celotno sezono. Zame sta kot družina in sem zelo hvaležna za njiju.

Barbara Poljanec je ob tvoji zmagi povedala, da si bila enostavno boljša. Kako bi ti ocenila njeno borbo in njen desethodni meni?

Barbara je bila res močna tekmica, saj je profesionalka. Elegantna, tehnično dovršena in z neverjetno domišljijo. V finalu ni bilo prostora za napake in res je dala vse od sebe. Njene jedi so bile prefinjene, njena energija pa mirna in osredotočena – kot zen kuharica. Bilo mi je v čast tekmovati z njo.

S prijavo si, kot si povedala, stopila iz cone udobja in to je bila priložnost za tvojo rast. Kako je izkušnja vplivala nate?

Spremenila me je. Vzela mi je nekaj starih strahov in mi dala novo samozavest. Naučila sem se, da se ne smem bati neuspeha, ker je ravno v njem največji prostor za rast. Pred MasterChefom sem rada kuhala. Zdaj vem, da je kuhanje del mene.

Povedala si, da bi rada restavracijam svetovala, kako povečati svoj dobiček. Ali te bo zaradi zmage v MasterChefu premamilo delo v kuhinji?

Ne, kuhinja je zdaj moj oder in laboratorij hkrati. Ne bi se čisto zaprla med lonce s šefovsko kapo, ampak želim povezati poslovni svet z ljubeznijo do hrane. Pokazati restavracijam, da lahko s pravim pristopom kuhinja ne služi le okusu, ampak tudi uspehu. Imam jasne poslovne plane in absolutno jih mislim uresničiti. (smeh)

Med nekdanjimi sotekmovalci si imela kar nekaj navijačev. Ali lahko napoveš kakšno MasterChef sodelovanje oziroma projekt?

V ozadju se že nekaj kuha – ne dobesedno, za zdaj, ampak idejno. Imamo nekaj norih zamisli in absolutno bomo MasterChef energijo prenesli še kam drugam. Lahko rečem samo: ostanite lačni in radovedni! Prvi dogodek bo že 21. junija.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

























MasterChef Slovenija 2025 veliki finale icon-picture-layer-2 1 / 14

Vsi ljubiteljski kuharji se lahko prijavijo v 12. sezono MasterChefa Slovenija. Bi lahko za konec z njimi delila svoj recept za zmago z Mišinim zasukom?