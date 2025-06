Miša Koplova od borbe s čustvi do hvaležnosti in ponosa

Miša Koplova je imela v novem tednu tekmovanja MasterChef več razlogov za veselje. Med kuhanjem za mesto v najboljši peterici bi se lahko povsem zanašala na značko imunitete, ki si jo je priborila med gostovanjem Uroša Fakuča. Dragocenost je lahko unovčila samo še na omenjenem izzivu, zato se je tudi odločila za ta korak, obenem pa si je zadala, da bo pripravila popoln krožnik in se dokazala. Sodniki so tako prišli po značko in niso želeli zamuditi okušanja. Njene testenine so bile res vrhunske in Karimu Merdjadiju so se, kot je povedal, orosile oči. Ganjena je bila tudi sama. Miša: "Zame je bil to res zelo čustven trenutek. Ko vidiš, da se nekdo, kot je Karim, tako močno odzove na tvojo jed ... ti gre kar v srce. Moram priznati, da sem se kar malo borila z emocijami, čeprav tega ne pokažem vedno. V glavi sem si rekla: 'Okej, nekaj sem naredila prav.' Ne gre samo za okus – gre za to, da si z nečim, kar si skuhal iz sebe, nekomu nekaj pomenil. To mi ostane."

Miša Koplova je po uvrstitvi v polfinale objela Barbaro Poljanec.

Miši je ta teden uspelo doseči kar dva mejnika, po uvrstitvi med najboljšo peterico je postala tudi prva polfinalistka sezone. Slednje ji je uspelo s sladkimi idrijskimi žlikrofi, a so bili občutki ob dosežku grenko-sladki zaradi Barbare Poljanec. Slednja je s svojo sladico prav tako navdušila sodnike, težava je bila v postavitvi. Kljub temu je Miša imela slab občutek, povedala je, da mora vse skupaj še malo predelati. Miša: "Ja, res so bili mešani občutki. Po eni strani sem bila hvaležna in ponosna, da sem prišla tako daleč, po drugi pa me je nekaj 'tiščalo' – mogoče občutek, da sem nekoga drugega zamenjala, ali pa da sem tam, kjer bi si še kdo drug zaslužil biti. Zelo močno smo se povezali in si tudi med sabo vse privoščimo. Ni rivalstva. Nastala so prijateljstva in zato sem imela mešane občutke." Miša je poleg prve polfinalne vstopnice osvojila tudi posebno pozornost. Na naslednjem izzivu bo nekomu izmed tekmovalcev olajšala pot do polfinala, nekomu pa ga bo otežila. V hipu je sprejela odločitev, da bo pomagala prav Barbari.

Le še nekaj oddaj nas loči od velikega finala enajste sezone MasterChefa Slovenija. Poleg Miše in Barbare proti pokalu pogumno stopajo tudi Anamarija Truden, Barbara Ribič in Jure Kirbiš. Miša je ocenila, da bo v nadaljevanju oziroma bolj zaključku tekmovanja poleg znanja in detajlov odločala tudi psihična priprava. Zagotovo bi vse, ki razmišljajo o prijavi v novo sezono MasterChefa Slovenija, zanimalo, kakšne psihične priprave je imela sama. Miša: "Čeprav sem se trudila biti pripravljena, mislim, da te nič zares ne pripravi na to, kar se zgodi v šovu. Sama sem poskušala ostati mirna, dihati, si reči, da je v redu, če ne gre vse popolno. Psihična stabilnost je bila zame nekaj, kar sem gradila sproti – tudi skozi padce. Moj nasvet novim tekmovalcem bi bil: poslušajte sebe, ne pozabite, zakaj ste tam, in si dovolite, da kdaj tudi padete – važno je, da se poberete."

