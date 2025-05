Miša Koplova si je priborila zadnjo značko imunitete

Zadnji boj za imuniteto z Urošem Fakučem

Osem tekmovalcev je dobilo še zadnjo priložnost, da osvojijo značko imunitete. Karim Merdjadi : " Morda bo prav ta značka odločilna na vaši poti do finala. " Mojmir Šiftar : " V MasterChef kuhinji se nam bo pridružil chef, s katerim se boste mnogi izmed vas lahko poistovetili. Svojo kulinarično pot je začel kot kuharski samouk. " Luka Jezeršek : " Njegova restavracija že peto leto zapored nosi Michelinovo zvezdico. " Karim: " Njegov pristop je edinstven. Gostom ne pripoveduje zgodb, ampak želi videti njihove pristne reakcije na jedi, ki jih pripravlja. " Pridružil se jim je Uroš Fakuč , ki je svoj uspeh pripisal trdemu delu z veliko odrekanja in jasno zastavljenimi cilji. Z različnimi sestavinami se je spoznaval v trgovini svojih staršev, nato je postal sommelier. Sledila je otvoritev vinskega bara in bistroja, ki se je počasi prelevila v vrhunsko restavracijo.

Uroševa ljubezen sta morje in mediteranska kuhinja, zato je za izziv izbral riževo jed z okusi morja in vonjem po ostrigah. Tekmovalci so gostu tudi tokrat sledili pri pripravi, Luka pa je že na začetku napovedal, da bodo sodniki pri preverjanju kuharskih postaj še bolj strogi. V prvem koraku niso nabirali sestavin, kar takoj so se lotili dela. Pri odpiranju ostrig je nekaj tekmovalk imelo težave, toda Uroš ni čakal, že se je lotil priprave kozic in škampov. Ko so oklepe dali v pečico, je gost začel s pripravo diska iz kozic. S tem se je zaključil prvi korak, po katerem so se od značke poslovile Davida Pogorevc Hafner , Barbara Ribič in Barbara Poljanec .

Do konca kuhajo le Anamarija Miša in Jure

Prvi korak so uspešno opravili Pia Pajnič, Anamarija Truden in Jure Kirbiš. S kuhanjem sta lahko nadaljevali Natalija Sebanc in Miša Koplova, ki pa sta morali odpraviti nekaj napak. V drugem koraku so se lotili priprave ribje osnove, nato so filirali brancina, zaradi česar sta s kuhanjem zaključili Pia in Natalija.

V tretjem koraku so Urošu sledili samo še Anamarija, Miša in Jure. Za rižoto so narezali paradižnike, škampe, kozice in file brancina. Na suho so popražili riž, nato so dodali narezane sestavine, vino, osnovo in začimbe. Nadaljevali so z dolivanjem osnove in okušanjem.

Jure se je med kuhanjem spominjal najboljše babičine rižote, našel se je tudi v primerjavi kuhanja in športa. Uroš je namreč treniral nogomet in si je vedno želel močnejših nasprotnikov, zaradi katerih se je nenehno trudil in želel postati boljši. Enako dojema kuhanje: "Cilji morajo biti postavljeni tako, da so skoraj nedosegljivi."

Za konec so dodali paradižnik, limonin sok in maslo. Jureta je začelo skrbeti, saj njegov riž pred serviranjem še ni bil kuhan. Anamarija in Miša sta se medtem pridružili Urošu pri zaključevanju z ribanimi ostrigami, sipinim črnilom in izrezanim diskom iz kozic. Ta je Juretu razpadel in ker ni imel vseh komponent na krožniku, je bil njegov boj za imuniteto končan.