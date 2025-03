Miša Koplova: Strastna kuharica s specifično poslovno idejo

OGLAS

Michaela - Miša Koplova je bila rojena v Brnu na Češkem. Ko se je njena mama zaljubila, se je najprej sama preselila v Slovenijo, za njo je prišla še Miša. Selitev je bila zanjo zelo stresna. Miša: "Ker sem se v dveh mesecih morala naučiti slovensko. Nisem imela ne prijateljev, ne babice in dedija, s katerima sem odraščala. Začetki so bili težki, mi je pa to kasneje pomagalo v življenju." Kuhati je začela prav z očimom. Čeprav spomini na njuna druženja niso kot iz pravljice, se je takrat rodila njena ljubezen do kuhanja. Miša: "Z očimom nisva nikoli imela perfektnega razmerja, pa vendar naju je kuhanje združevalo. Pri kuhanju sva bila zmeraj osredotočena in ugotavljala sva, kaj bi lahko naredila bolje. Naučil me je priprave tudi vseh domačih jedi. Kljub temu, da se je ves čas pritoževal, sem se zaljubila v kuhanje (smeh)." Miša je po izobrazbi managerka v gostinstvu in turizmu, s specializacijo v hotelskem manegementu. Pravi, da je imela sanjsko službo, ko je sodelovala z restavracijami po vsem svetu. Delo, polno potovanj in kulinaričnih užitkov, jo je enostavno navdihovalo. Miša: "Sodelovala sem z okoli 500 restavracijami. Najbolj me navdušuje raznolikost problemov, s katerimi se restavracije soočajo, in iskanje prave rešitve. Vsaka restavracija ima svojo zgodbo, in moj način dela je 'deluj kot lastnik'."

Nova sezona MasterChefa Slovenija bo postregla z odličnimi masterclass oddajami, ki so za tekmovalce enkratna priložnost za učenje. Znanje jim bodo predajali sodniki, v goste pa prihajajo tudi vrhunski chefi. Kar štirje se ponašajo z Michellinovo zvezdico, zato se obeta kulinarična poslastica tudi za navdušence pred televizijskimi zasloni.

V MasterChef Slovenija je prišla po tem, ko je v službi dala odpoved, in s specifičnim ciljem. Če bi zmagala, bi odprla firmo za svetovanje restavracijam, kako povečati svoj dobiček, saj tega po njenih opažanjih ne počne še nihče. Pri tem je pomembno tudi znanje iz kuhinje in MasterChef je odlična šola. Miša: "Ja, zato sem prišla v MasterChefa. Da pokažem, kako pomembno je za dobro obratovanje restavracije razumeti obe plati. Preveč restavracij oziroma obratov se zapre kmalu po otvoritvi. Problem ni v nepoznavanju kuhanja, temveč v razumevanju celotne slike. Lastniki se premalo ukvarjajo s statistiko ter napovedmi in živijo iz dneva v dan. Tako danes ne gre več. Poleg tega je kuhanje moja strast in tokrat nisem hotela MasterChefa gledati samo s kavča (smeh)." Na tekmovanje se je pridno pripravljala, tako se je denimo lotila croquemboucha. Miša: "Pripravljala sem se celo poletje. Croquembouche je uspel, tako kot veliko drugi stvari. Kuhala sem skoraj vsak dan in od prijateljev dobivala 'mistery boxe'. Jaz sem kuhala, oni so pa jedli (smeh)."

Miša Koplova FOTO: Domen Jugovar