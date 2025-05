Miša: V srcu sem nosila spomine na babičine nasvete in ljubezen

Individualni izziv v tem tednu je bil za Mišo Koplovo nekaj posebnega. Kuhala je z mislimi na svojo babico, s katero sta zelo povezani. Zanjo je skrbela, ko je Mišino mamo srce pripeljalo v Slovenijo, sama pa je še nekaj časa ostala pri babici in dedku na Češkem. Ker sta imela gostilno, je kot majhna deklica uživala ob čeških dobrotah, babica pa ji je predala veliko kulinaričnega znanja. Naučila jo je starih receptov in v njej se je prebudila prva ljubezen do kuhanja.

Mišo je ljubezen do kulinaričnega ustvarjanja čez leta pripeljala v MasterChef Slovenija, kar se je njeni babici sprva zdelo noro. Miša: "Ko sem ji povedala, da sodelujem v MasterChefu Slovenija, je bila sprva presenečena. Niti v sanjah si ni predstavljala, da bi se prijavila na takšen izziv. A ko je videla mojo strast in predanost, je postala neizmerno ponosna. Njene besede so bile: "Če si ti srečna, sem tudi jaz." Njeno mnenje je bilo vedno najpomembnejše, saj je ona verjela v mojo notranjo moč in ljubezen do kuhanja." Med tekmovanjem je babico tudi večkrat povprašala za nasvet, ona pa ji je z veseljem pomagala. Miša: "Moja babica je prava kuharska mojstrica, ki mi je predala dragoceno kulinarično dediščino. Med tekmovanjem sem jo pogosto spraševala za nasvet, saj sem želela ohraniti njeno dediščino in spoštovati njene nauke."

Gledalci so lahko že na začetku tekmovanja spoznali eno izmed čeških jedi, juho kulajda, ki je navdušila sodnike. Miša jo je predstavila na izzivu parov, na katerem je sicer tekmovala v zmagovalnem triu s Tadejem Ladinekom in Martino Trgovec. Miša je izhajala prav iz babičinega recepta: "Ko sem to jed predstavila na izzivu parov, je bila to moja interpretacija njenega recepta, obogatena s sodobnimi pristopi. Babica bi bila ponosna, da sem ohranila njeno dediščino in jo hkrati oplemenitila s svojo ustvarjalnostjo."