Miša z odliko opravila izziv, Mojmir bi skočil v njen krožnik

Slepemu okušanju sledi presenečenje

Tekmovalci se odslej borijo vsak zase in Karim Merdjadi je napovedal: "Pred vami je izkušnja, ki bo spremenila vaš način razmišljanja o sestavinah in o okusih." Luka Jezeršek: "Do sedaj smo preverili, kako dobro poznate sestavine na otip. Nocoj pa se boste morali zanesti na najbolj pomembno čutilo vsakega kuharja, na okus." Mojmir Šiftar: "Vaša naloga bo ustvariti restavracijsko jed, pri tem pa se boste morali zanašati izključno na vaše brbončice." S prevezami čez oči so okušali 15 sestavin v petih sklopih, meso, morske in ribje sestavine, zelenjava, sadje in mlečni izdelki. Iz vsakega sklopa so morali izbrati eno sestavino, vseh pet so morali uporabiti v svoji jedi.

Miša Koplova med okušanjem FOTO: POP TV icon-expand

Sestavine so tekmovalce pričakale pod 'mystery boxi' in kamere so ujele nekaj presenečenih izrazov. Za kuhanje so imeli na voljo 90 minut, poleg izbranih sestavin so imeli na voljo razširjen osnovni asortiman. Miša Koplova je priznala, da je izziv zanjo zahteven, saj je morala združiti jelena in ribo. Prepričana je namreč bila, da je okušala piščanca. A je Mojmir njeno idejo opisal kot vrhunsko in zmagovalno na tokratnem izzivu. Jure Kirbiš se je videl na balkonu, a se je sodnik spraševal, ali mu bo jed uspelo povzdigniti na restavracijski nivo. Poleg tega je tekmovalec razmišljal o veliko okusih in teksturah, kar je lahko dvorezen meč. V nadaljevanju je imel veliko težav, med drugim s testeninami, ki se jih je lotil znova. Sodniki so se tudi spraševali, kako bo Anamarija Truden svoje sestavine združila v dobro jed. Tekmovalka je priznala, da ima povsem prazno glavo in med kuhanjem ji ni bilo prijetno. Luka je komentiral, da je njena težava v tem, da se je ustrašila dagenj. Natalija Sebanc ni imela ideje, kako bi združila svoje sestavine, nakar je prišla na idejo, ki jo je Luka ocenil kot dobro. Davida Pogorevc Hafner je izbrala sestavine, ki bi jih s pravilnimi tehnikami brez težav spremenila v dobro jed. Barbaro Poljanec je presenetila divjačina, ki jo je zamenjala za govedino, a je imela odlično idejo za jed. Ko se je odločila, da bo pripravila temno omako, ji je Luka povedal, da mu je bila všeč njena prvotna ideja in da bi morala bolj verjeti vase. Tudi Barbara Ribič je imela po ocenah sodnikov hvaležen izbor sestavin, a jo je zmedel Karimov namig glede preveč enakih tekstur.

Zmagovalna restavracijska jed Miše Koplove FOTO: POP TV icon-expand

Sodnike navdušita samo Miša in Natalija

Jure je pripravil tagliatelle s cvetačno omako s kajmakom, drobljenec iz šalotke, pancete in cvetače, popečeno hruško, okisano cvetačo in ocvrt rumenjak z ikrami. Mojmir je takoj povedal, da krožnik ni restavracijski, testenine so bile predebele, jed je bila pretežka. Mojmir: "Kaos okusov." Anamarija je pripravila raviol, polnjen z dagnjami, belim sirom in slanino ter okisane jagode s poprom in kremo iz topinamburja. Povedala je, da ni zadovoljna, enakega mnenja je bil Karim. Krožnik ni bil restavracijski, jed je bila neokusna, pretežka in zgrešena. Karim: "Tvoja težava je bila, da si se ustrašila sestavine. Tisti, ki se bo ustrašil sestavine, je z eno nogo tamle zunaj." Davida je pripravila fazanove prsi s pirejem iz špargljev, omako z ikrami, ocvrte šparglje ter solato iz špargljev, jagod in sira. Jedi tokrat ni uspela lepo servirati, fazan ni bil pravilno pripravljen, v solati je bilo preveč jagod, pire pa je bil grudičast. Barbara Ribič je pripravila jelenov medaljon, cvetačni pire s kajmakom, sotirano cvetačo, popečeno hruško in mesno omako. Z izgledom jedi ni bila zadovoljna, s čimer so se strinjali tudi sodniki. Karim je dodal, da ima jed potencial, pire je bil okusen, omaka prav tako, so pa bile ostale komponente pomanjkljive. Barbara Poljanec je pripravila jelenov hrbet, cvetačni pire, okisano in karamelizirano cvetačo, cvetačo s hruško v solati in omako. Luka se je razjezil, ko je izvedel, kako je dokončala omako. Meso je bilo popolno pečeno, ostale komponente vrhunske, žal je omaka pokvarila celotno jed. Miša je pripravila jelenov hrbet s pirejem iz topinamburja, topinaburjevim čipsom in prahom, hruškino solato, hruškin chutney in kremno omako. Mojmir: "Končno, končno smo prišli v restavracijo! Skočil bi v ta krožnik!" Karim je pohvalil lep preplet okusov, popolno pečeno meso ter izredno okusno solato. Luka: "Zelo dobro, zelo premišljeno." Neverjetno se mu je zdelo, da je v 90-ih minutah poskrbela za takšne teksture.

Jed Natalije Sebanc FOTO: POP TV icon-expand

Natalija je pripravila soparjeno trsko s cvetačnim pirejem s kajmakom, beurre blanc omako s panceto, solato s cvetačo in jagodami ter jagodni preliv. Luka je jed pohvalil kot zelo dobro, uspelo ji je odlično uravnotežiti okuse. Mojmir ni mogel verjeti, kako dobro je vkomponirala jagode, pohvalil je okuse in teksture vseh komponent. Karim je obžaloval le napačno izbiro krožnika.

Miša z odliko opravila izziv

Mojmir je po okušanju razglasil: "Nocoj nas je zanimalo, ali se lahko zanesete na vaše brbončice in na vaš okus. Z odliko si restavracijski krožnik pripravila Miša." Tekmovalka se je lahko sprostila in začela razmišljati o top 5, nenazadnje se še ni ločila od značke imunitete. Svoje kuhanje je opisala kot zahtevno, kreativno in premišljeno. Jure je komentiral: "Vsi bi morali biti na njenem nivoju, ker smo vsi tega sposobni, ampak ona je danes dejansko edina to dokazala sodnikom in zmaga je bila več kot zaslužena."