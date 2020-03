Mlada Eva pogumno v kuhinjo MasterChef Slovenija

Na starost se nikoli nisem pretirano ozirala. Verjamem, da lahko dolgoletne izkušnje v kuhanju prinesejo veliko prednosti, vendar na število let, ki so jih moji sotekmovalci preživeli v kuhinji, ne morem vplivati. V kuhinji nameravam energijo posvetiti stvarem, na katere lahko vplivam, kot so moja zagnanost, pogum in pozitivna energija. Svojo voljo in vztrajnost želim v kuhinji izkoristiti, tako da se prebijem čim dlje, in da odnesem čim več novih izkušenj ter znanja. Ali bo to, da si se z družino veliko selila po Evropi, tudi ena izmed prednosti? Seveda. Zaradi nenehnih sprememb je moj kuharski stil zelo raznolik. Rada kuham zdrave, pregrešne, domače jedi, tudi azijske jedi mi niso tuje. Rada kuham sladko, slano, grenko, vegansko, vegetarijansko, mesno, rada kombiniram različne kulture v eni jedi, predvsem pa rada skuham nekaj novega. Tako kot jaz sama, moj kuharski stil ne spada v samo en predalček, temveč v vsakega po malo. Verjamem, da imam izbran okus, ker sem skozi leta poizkusila že dokaj raznovrstne hrane. Zaradi tega sem pripravljena poizkusiti raznolike jedi, tudi tiste najbolj nenavadne. Ne omejujem možnih kombinacij okusov in mislim, da je to ena izmed mojih prednosti.

Nekaj let nazaj si na Faceboomu zapisala, da vsak dan kršiš pravila. Ali bo tako tudi v MasterChefu?



(Smeh) Hvala, da ste me spomnili na ta trenutek. Skoraj sem pozabila nanj, a lepo izraža mojo osebnost. Objava je bila napisana pet let nazaj, ko smo se s puncami, in seveda z našimi psi, prvič podale na poletno potovanje. Stara sem bila šele 16 let in zadnjo minuto smo se z dekleti odločile, da prijateljičin sveži vozniški izpit proslavimo z izletom na Hrvaško. Pravila, o katerih govorim, in so bila ‘prekršena’, so bila tista ‘nezapisana’ pravila naših življenj in naše vsakodnevne rutine. Bile smo mlade punce, stran od doma, v dobri družbi psov, poleg tega z nami nikoli ni bilo dolgčas. V času izleta sta se spremenili tako naša vsakodnevna rutina kot tudi naše navede. Dan pred odhodom smo sedele na travi pred kitajsko restavracijo in razmišljale, kje bi lahko s štirimi psi, in z omejeno količino denarja, varno prespale. Kljub temu, da je bilo tik pred zdajci, se je na koncu vse dobro izšlo. Odkrile smo zelo ugoden kamp, z uličnimi nastopi, s pasjimi trikci, pasjim plesom in očarljivostjo naših psov, pa smo na koncu zbrale dovolj denarja, da smo si pokrile vse stroške izleta. Skratka, na potovanje smo se podale kljub mnogim neznankam in to naredile z mladostnim in brezskrbnim duhom. Kot družba nikoli nismo pomislile na stvari, ki nas zadržujejo, temveč smo se s srcem, pogumom in z enim velikim skokom podale ‘proti toku’. Z veseljem in brez pomislekov smo presegle vsa svoja pričakovanja. Točno s tem pristopom in nasmeškom na obrazu bom kuhala tudi v MasterChef kuhinji.



Si študentka, piše v predstavitvi. Kaj pa študiraš?

Študiram program, ki se imenuje Liberal Arts. To je program, ki je namenjen pridobivanju in povezovanju znanja z različnih akademskih področij. Kljub začetni splošni razgledanosti si lahko čez leta oblikuješ svojo pot, jaz sem si izbrala smer filma, marketinga in podjetništva.



Sicer svoje objave na družbenih omrežjih vedno pospremiš z globokimi mislimi o življenju, tako da človek dobi občutek, da si starejša, kot si v resnici, morda bolj zrela od vrstnikov. Ti je kdo že omenil kaj podobnega?

O svoji starosti sem slišala že marsikaj. Modre misli, ki jih delim s svetom, pa so se mogoče izoblikovale iz očetovih duhovitih pregovorov, saj mi je že kot majhni deklici povedal, da se “brez muje še čevelj ne obuje” v trenutku, ko si nisem znala zavezati vezalk. Kljub starejši miselnosti se iz dneva v dan trudim obdržati neko zdravo otroško igrivost. Verjamem, da poleg vseh lekcij, katerih sem se že naučila, jih ima življenje zame še veliko v rokavu.