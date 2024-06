Močan objem za Blanko, ki se je morala posloviti

Na izločitvenem testu so se po odhodu Dane Ilić pomerili Klara Šmigoc , Blanka Erniša , Domen Beribak , Jure Pavlič in Lidija Subašić . Karim Merdjadi : "Ta izločitveni test se vam bo gotovo globoko vtisnil v spomin." Mojmir Šiftar : "Tokrat bo vse odvisno od tega, kako dobro obvladate sestavino, ki bi ji lahko rekli tudi hrana bogov." Luka Jezeršek : "Pregrešna in božanska – čokolada!" Mojmir: "Nocoj boste pripravljali majhne mojstrovine tisočerih okusov." Sodniki so pričakovali kreativne kolačke iz treh različnih čokolad, temne, bele in roza.

Jure, Blanka in Domen niso bili navdušeni. Toliko manj, ko je Luka obelodanil, da bodo morali izdelati tudi čokoladno stojalo. Na voljo so imeli dve uri in pol, trgovina je bila ves čas odprta. Jure se je nato zbral, zavedal se je, da morajo tekmovalci za finalno bitko pokazati tudi znanje s sladkega področja. Blanka pa je povedala, da se strah počasi seli v njene kosti.

Domnov prvi kolaček z biskvitom iz bele čokolade, ganašem iz bele čokolade in grenadille je bil presladek in preveč nasiten. Drugi kolaček z jagodnim polnilom, roza ganašem in jagodo, dimljeno v rožmarinu, je bil bolj uspešen. Karim mu je čestital za pogum, ideja za dimljeno jagodo se mu je zdela fantastična. Tretji z biskvitom iz kakava in tonke, kandirano limeto in ganašem iz bele čokolade pa je navdušil. Čokoladno stojalo je Domnu uspelo, a je bilo na eni strani debelejše.

Lidijini kolački so bili na pogled vabljivi. Prvega, z mandljevim biskvitom, jagodnim polnilom s poprom, pistacijevim ganašem z belo čokolado, je Karim umestil v petično slaščičarno. Drugi z maskarpone kremo z roza čokolado in borovničevim polnilom z limeto je bil zelo okusen, sodniki so se obregnili le ob videz maskarpone kreme. Tretji s čokoladnim biskvitom, malininim polnilom z žajbljem in ganašem z olivnim oljem je sodnike navdušil. Podstavek je imel nekaj nepravilnosti, a je bila čokolada pravilno temperirana.

Juretovi kolački niso bili najlepši, a so bili zelo okusni. Prvega z biskvitom z rumom z infuziranim limoninim sirupom, ganašem iz bele čokolade z infuzirano limonsko travo in kandirano limono je Karim opisal kot 'neskončen citrus', tekmovalec je nalogo zelo dobro opravil. Drugi s kremo iz roza čokolade in jagod ter malinovim džemom s cvetnim prahom je bil prav tako izredno okusen. Tretji z ganašem temne čokolade in miso pasto, mariniranimi jagodami v timijanu in limetinem soku ter z infuziranim sirupom grenivke je bil zelo dober, le ganaša je bilo preveč. Karim je na koncu pohvalil še popolno čokoladno stojalo.

Klara navduši

Klara je navdušila z najlepšimi kolački. Prvi, z biskvitom s tonko, polnilom iz karamelne omake in banan, ganašem iz bele čokolade s tonko in lešnikovim kroketom je navdušil. Luka: "To je enostavno božansko." Drugi s čokoladnim biskvitom, polnilom iz malin, borovnic in rožne vode ter moussom iz roza čokolade z dodatkom rožne vode je navdušil še bolj. Luka je bil prav ganjen, povedal je, da ima težavo: "Vsakič, ko bom imel priložnost poskusiti cupcake, se bom spomnil nate, ker dvomim, da je lahko še kaj boljšega, kot pa je to." Mojmir je pohvalil pravilno doziranje rožne vode, nakar je Karim Klaro kar povabil v svojo slaščičarno, a je Luka dodal: "Tudi pri nas je kakšno mesto." Tretji Klarin kolaček z biskvitom s kardamomom, polnilom iz našija, jabolk in hrušk ter mousseom temne čokolade s kardamomom je po Karimovi oceni združeval enkratne okuse, pohvalil je uravnoteženost in sočnost. A stojalo ni bilo najlepše, videle so se luknjice v čokoladi.

Blankini kolački so na pogled obetali, prvi je bil z biskvitom z bučnim oljem, ganašem bele čokoade z bučnim oljem in polnilom iz muškatne buče. Mojmir je v ganašu našel kos nestopljene želatine. Drugi s polnilom iz malin, ganašem ruby čokolade in sladke smetane ter vrtnice je sodnike navdušil. Tretji s pomarančnim polnilom, ganašem temne čokolade s smetano in cimetom pa je bil preveč intenziven in nasiten. Težava je bila tudi v tem, da Blanka stojala ni zlepila skupaj.

Blanka se poslovi

Klara, Lidija in Jure so si lahko po okušanju takoj oddahnili. Pred sodniki sta ostala Domen in Blanka, tekmovanje se je končalo za slednjo. Domen si je oddahnil, a mu je bilo težko zaradi razpleta. Blanki je namenil močan, prijateljski objem, ki ga je tekmovalka opisala kot lepo popotnico za domov. Luka ji je povedal: "Mislim, da si lahko izredno ponosna na sebe." Blanka: "Niti malo mi ni žal, hvaležna sem, da sem bila tukaj, da sem spoznala vas, seveda moje sotekmovalce, ki jih s težkim srcem zapuščam, ampak grem novim izzivom naproti in enkrat je čas, da greš, in danes je moj čas." Dodala je še, da bi na zadnji strani njene MasterChef knjige pisalo: "MasterChef tekmovanje se končuje in začenja se nova kulinarična zgodba."