Modri sodnikom zaprli usta, nepričakovano se je poslovila Karolina

Prvi izziv skupin so z odliko opravili modri pod vodstvom Primorca Adama Šerca. Na balkonu se jim je pridružil tudi Anže Blažič, ki se je najbolj izkazal v vlogi čistilca. Od pokala in denarne nagrade pa se je poslovila Karolina Podvršnik.

V tretji oddaji novega MasterChefa Slovenija se je odvil prvi izziv skupin, v pripravi pečenke. Ker je bila Karolina Podvršnik zaradi osebnih razlogov odsotna, je tekmovalo samo 14 kuharjev. Sodniki so za vodje treh skupin določili Adama Šerca, Dušana Šubica in Ireno Kos Mlakar. Adamu so se drug za drugim pridružili Natalija, Maša, Anže in Alana, s čimer so bila zapolnjena vsa mesta v njegovi modri skupini. Vodji rdeče skupine Dušanu so se prav tako drug za drugim pridužili Kim, Bruno, Ljubislav in Patricija. Ireni so tako ostali Katarina, Katja in Žiga, in ker je imela najmanj članov v svoji, zeleni skupini, je lahko odločala, katero vrsto mesa bodo morale uporabiti skupine.

icon-expand Mesta v Adamovi skupini so bila takoj zapolnjena FOTO: POP TV

Za svojo skupino je Irena izbrala svinjino, Adamovim modrim je namenila teletino, Dušanovim rdečim pa govedino. Vsaka skupina je morala pripraviti še dve omaki, eno hladno in eno toplo, pet različnih prilog in dve skledi solate. Vodje, ki so bili obenem glavni kuharji, so morali določiti pomočnike in čistilca pultov v skupini, ki pa ni smel kuhati. Adam je izbral Anžeta, Irena Žigo, Dušan pa je določil Ljubislava. Skupine so imele na voljo dve uri časa za pripravo vseh jedi.

icon-expand Ljubislav si je prepeval: "Fata 'čistačica' ..." FOTO: POP TV

Pri rdečih, ki so izbrali goveji file, je pobudo prevzela Kimi, Dušan pa se je odločil, da ji bo zaupal. Bine se je bal, da bodo zeleni, ki so pripravljali telečje pleče, preveč izsušili pečenko. Toda Adam je bil suveren pri vodenju, njegova skupina je imela obenem nalogo na balkon popeljati mlado Alano, ki si neizmerno želi napredovati. Kimi je še naprej vodila rdeče in med drugim mirila Patricijo, ki je bila med kuhanjem na trnih. Sodniki so bili zelo pozorni tudi na delo čistilcev, saj se je najboljšemu obetala nagrada.

icon-expand Kdo je bil pravi vodja rdeče skupine? FOTO: POP TV

Dušan je priznal Karimu, da je vodenje na nek način prepustil Kimi, a je bil pripravljen prevzeti odgovornost za okuse vseh jedi. Sodniki so opazili, da delo v Irenini skupini, ki je pripravljala pečenko iz svinjske vratovine, poteka tekoče in brez težav. Bine je bil navdušen nad medeno omako, ki jo je okusil. Karim se je kmalu zatem čudil rdečim, ki so želeli postreči melonino omako. Sodniki so pohvalili Anžeta, ki ni samo skrbel za čiste pulte, pač pa je aktivno sodeloval pri pripravi jedi in organizaciji. Natalija je na koncu rešila rdeče in pripravila zadnjo, peto prilogo. Dušan je na vprašanje, ali ima vse pod kontrolo iskreno ocenil: “Ja nimam. Kdo pa ima?” Irena je bila po izteku časa zadovoljna s člani svoje skupine, Adam je bil v skrbeh, Patricija pa je Dušanu kar naravnost povedala, da je bil kot vodja izgubljen.

icon-expand Anže je čistil, prispeval ideje, organiziral delo in spodbujal člane svoje skupine FOTO: POP TV

Dušan je najprej zarezal v pečenko Wellington, ki je bila lepe rožnate barve. Sodnikom so se začele cediti sline, pomisleke so imeli le glede melonine omake. A so hitro ugotovili, da se, kot je napovedala Kimi, lepo ujema s pečenko. Bine je povedal, da je zelo užival in da so presegli njegova pričakovanja. Toda Kimi je bila razočarana, ker Dušan pred sodniki ni pohvalil nje in Bruna.

icon-expand Olajšanje rdečih, ko je Dušan zarezal v pečenko Wellington FOTO: POP TV

Adam je nato zarezal v pečenko svoje skupine, ki je bila prav tako lepe rožnate barve. Luka je navdušeno komentiral, da so ga z njo ‘sezuli’. Tudi Bine je zadovoljno okušal vse, kar so pripravili zeleni. Spraševal se je, če so mu morda želeli zapreti usta, in dodal: “Če boste še naprej tako dobro kuhali, bom z veseljem tiho.”

icon-expand Bine ni mogel skriti navdušenja nad dobrotami modre skupine FOTO: POP TV

Na koncu je Irena zarezala v pečenko svoje skupine in sodniki so se izjemno veselili okušanja, saj so že od daleč videli, da je vratovina lepo pečena. Bine jih je za slednjo pohvalil, zataknilo se je pri prilogah in omakah, saj so bile preveč sladke.

icon-expand Sodniki se veselijo svinjske pečenke FOTO: POP TV

Pomočniki so pred odločitvijo sodnikov morali ostati za svojimi postajami, saj niso kuhali in s svojimi skupinami niso tekmovali za balkon. Anže se je jezil: “Za koga sem se jaz na glavo postavljal, pa sčistil vse, pa ideje prispeval? Za koga, za koga?”

Sodniki so se odločili, da so najboljšo pečenko in tudi najbolj okusne priloge pripravili modri. Vodja Adam je tako držal svojo obljubo in je Alano ponesel na balkon. Pridružili sta se jima Maša in Natalija, Anže pa je moral ostati pod balkonom. Sodniki so nato izbirali čistilca, ki je največ naredil za svojo skupino. Žiga se je bolj kot z umazanimi površinami ukvarjal s kuhanjem, Ljubislav je bil povsem osredotočen na čiščenje, medtem ko se je Anže izkazal tako s čistimi pulti kot idejami. Tako se je skupina modrih v celoti povzpela na balkon.

Na koncu je s svojim prihodom tekmovalce presenetila Karolina, ki je naznanila svoj odhod. Pojasnila je, da se poslavlja, četudi je bil MasterChef njena velika želja. Karolina: “Podcenjevala sem vse skupaj, biti od doma, biti obenem 100-odstotno mama, in je to nekako pretehtalo v meni.” Karim ji je povedal, da ni naredila slabega vtisa, ter dodal, da je vsak začetek težak. Karolina: “MasterChef mi je dal potrditev, da so nekatere stari v življenju, ki se jih moram držati ... Tisti čas v kuhinji, ko sem kuhala, je bilo fantastično, fenomenalno. Neki mir, ki ga najdeš tisti čas, tega ne bom nikoli ne bom pozabila.”

icon-expand Karolina se je poslovila od pokala in denarne nagrade FOTO: POP TV

