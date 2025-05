Mojmir Šiftar presenečeno: Kdo si ti in kam si skrila Davido?

OGLAS

Trening, disciplina, zaupanje

Uvod v nov skupinski izziv je bil nekaj posebnega. Tekmovalci so se povzpeli na balkon, Mojmir Šiftar in njegova ekipa pa so ob spremljavi klasične glasbe servirali jedi, tako kot jih v njihovi kuhinji. Dan Prohart je užival v njihovi usklajenosti, Davida Pogorevc Hafner pa se je počutila kot v filmu. Mojmir je ob koncu povedal: "To, kar ste videli, je rezultat treninga, discipline in predvsem zaupanja." Tekmovalci so potrdili, da jih je ekipa navdahnila, jedi so lahko na svoje veliko veselje tudi poskusili.

Mojmir Šiftar in njegova ekipa

Dan in Davida prvič vodji

Nato so izvedeli, kakšna je njihova naloga. Luka Jezeršek: "Videli ste, kako je Mojmir usklajen s svojo ekipo." Karim Merdjadi: "Bili so uigrani kot orkester." Mojmir: "Takšno sodelovanje bomo nocoj iskali pri vas." Sodniki so za vodji določili Dana in Davido, ki se v tej vlogi še nista preizkusila. Davida je povedala, da je prav čakala na ta trenutek. Sodnikom je naštela, kakšne bodo njene zadolžitve. Vodji sta izmenično izbirala svoje člane, Davida je za svojo modro skupino izbrala Jureta Kirbiša, Barbaro Poljanec in Barbaro Ribič, Dan pa Mišo Koplovo, Natalijo Sebanc in Anamarijo Truden. Pia Pajnič je znova ostala zadnja, zaradi česar je bila žalostna in jezna hkrati, a je bila odločena, da se bo potrdila s svojim delom. Pridružila se je Danovi rdeči skupini.

Skupini

Za kuhanje so imeli na voljo 120 minut, pri tem pa vodji nista smela kuhati, lahko sta samo usmerjala vsak svojo skupino skozi vse korake. Skreirati sta morala slano toplo jed z vsaj osmimi komponentami in pripraviti osem identičnih krožnikov. Izbrati sta morala tudi vsak svojo desno roko, Dan je izbral Mišo, Davida Jureta. Za kreiranje so imeli na voljo 20 minut, zasnovati so morali vse od recepta do postavitve na krožnik.

'Kot da se pogovarjam z drugim človekom'

Davida je predlagala morsko jed, Dan se je odločil za govedino. Oba para sta bila usklajena in polna idej. Mojmir je bil navdušen nad idejami, pričakoval je najbolj kreativna krožnika doslej, stavil pa je na rdečo skupino. Vodji sta morala nato vse informacije predati svojima skupinama. Davida je jasno predala navodila in tako je bilo tudi v nadaljevanju. Dan se je članicam svoje skupine zdel malce zmeden in niso prav dobro vedele, kakšne so njihove zadolžitve. Davida je imela vse pod kontrolo in je, kot je opazil Mojmir, kar žarela. Mojmir: "Kdo si ti in kam si skrila Davido? Kot da se pogovarjam z drugim človekom." Potem ko se je oglasil še pri Danu, je prišal do zaključka, da so ga modri bolj prepričali. Bil je mnenja, da Dan v kulinaričnem smislu ni toliko močen, da bi suvereno vodil skupino. Karim je ocenil, da je morda prav vodja najšibkejši člen v skupini. Davida je s povsem mirno roko pripravila testni krožnik in Jure je pohvalil vodjo svoje skupine: "Odlična je danes, res." Povedal je, da bi bil ponosen nase, če bi vlogo vodje odigral tako kot ona. Modra skupina je nato uigrano pripravila še preostale krožnike. Rdeča skupina je imela težave tudi na koncu, krožnike je sprva samoiniciativno servirala Miša, šele nato se ji je pridružila Anamarija in za njo ostali člani. Sodniki so se kljub temu veselili obeh jedi.

Zmagovalna jed modre skupine

Obe jedi navdušita sodnike, z vodenjem samo Davida

Rdeča skupina je pripravila goveji file v čokoladni omaki, kroket z mešanimi gobami, okisano šalotko, pire rdeče pese, gel črnega ribeza, tartufe in shiso. Meso je bilo lepo pečeno, Mojmir je pohvalil tudi ostale komponente. Karim je bil navdušen, in če bi rdeča skupina imela restavracijo, bi jo priporočil prijateljem. Luka se je postavil v vlogo lastnika restavracije, zmotila so ga Danova nejasna navodila, pri čemer ga je reševala Miša. Zmotilo ga je tudi, da so servirali premalo pireja, a je dodal, da gre za detajle. Skupini je čestital in se jim zahvalil za lepo izkušnjo. Modra skupina je pripravila rakce v orientalski omaki, pire iz gomoljne zelene, koromača in česna, omako iz kokosovega mleka, ingverja in limone, okisano vijolično korenje, olje koromača, čipko, salso? iz sliv ter pomarančni in limetin gel. Davida je jed predstavila samozavestno, sodniki so pohvalili že sam izgled krožnikov. Mojmir je vprašal, če je lahko malce vulgaren. Povedal je, da je jed božanska, pohvalil je vse komponente, omaka je bila po njegovem mnenju izven tega sveta. Karim je sprva ostal brez besed, nato je jed opisal kot enkratno in fantastično. Luka je pohvalil Davido, ki se je izkazala kot vodja. Luka: "Vse čestitke, res. En velik aplavz."

Luka je po okušanju povedal: "Nocoj ste dobili en tak majčken vpogled v profesionalno kuhinjo in vsi trije se strinjamo, da ste naredili res velik korak. Z vašimi jedmi smo zares, ampak zares zadovoljni." Karim: "Nismo ocenjevali le okusa vaših jedi, ampak zelo pomembno je bilo tudi delo skupine in delo vodij." Mojmir: "Vodja, ki je od samega začetka do čistega konca svojo skupino vodila samozavestno in poskrbela, da je skupina kuhala kot uigran orkester, si vodja modre skupine." Davida je svojo skupino ponosno popeljala na balkon. Bila je vesela, ker je Luku dokazala, kaj zmore in da si zasluži svoje mesto v tekmovanju.

Miša ostane brez besed

Dan se je počutil zmagovalno, saj je njegova skupina pripravila dobro jed, hkrati pa je bil razočaran. Sklenil je, da bi se moral bolj dokazati kot vodja. Kot najmočnejši člen v svoji skupini določil Mišo in Luka ji je povedal: "Rezultat tvojega dela, znanja se je v vaših jedeh tako zelo poznal, da je na tej točki potrebno to delo nagraditi." Sodniki so se odločili, da gre na balkon tudi ona. Miša je ostala brez besed, takšnega razpleta ni pričakovala, bila pa je zelo hvaležna.

Presenečena Miša