Mojmir Šiftar na MasterClassu: V nadaljevanju ne bo več milosti

Hladne predjedi po Mojmirjevo

Mojmir Šiftar se je na novem MasterClassu sezone posvetil hladnim predjedem. Mojmir: "Predjedi so tiste jedi, ki omogočajo največ kreative. Imamo hladne, imamo tople, sam imam najraje surove." Z različnimi sestavinami in različnimi tehnikami je napovedal pripravo kar šestih predjedi. Med pripravo kapesant je povedal, da ga je ravno kreativnost zvabila v kulinarični svet. Ko je bil star 15 let, je prišel na prakso k Janezu Bratovžu, kjer je poskusil tuno z wasabijem. Takrat je sprejel odločitev, da bo nekoč chef 'fine dining' restavracije.

Na MasterClassu je tekmovalce popeljal v svet molekularne kuhinje. Za kapesante je našel spremljavo v lešnikovem vinaigrettu in pomarančnem želeju. Nato se je lotil priprave filejev skuše, pri čemer je na popravni izpit poklical Natalijo Sebanc. Mojmir je pripravil še peno kumare in jogurta ter praženo makedamijp. Sledila je priprava govejega carpaccia, pri čemer fileja ni narezal. Skupaj z Barbaro Poljanec sta zrezek debeline enega centimetra potolkla do debeline enega milimetra. Poleg je pripravil kremo marelice, kremo sira jamar, redukcijo balzamičnega kisa in ocvrte kapre ter kapucinke. Mojmir ni izpustil niti divjačine, z Mišo Koplovo sta pripravila rezine jelenovega hrbta, za katerega je pripravil tekoč bonbon gozdne jagode v brinjevcu. Naslednja sestavina so bili surovi škampi, ki sta jih očistila skupaj z Juretom Kirbišem, pri čemer je Mojmir pokazal praktičen način čiščenja. Sodnik je poleg pripravil čips iz pinjol in marinirane alge wakame. Sledil je še en carpaccio, tokrat iz brancina. Fileje je pripravil skupaj z Anamarijo Truden, nato je demonstriral pripravo prahu bučnega olja in gela jabolčnega kisa. Barbara Poljanec je ob tem razmišljala, kako bi različne tehnike uporabila pri pripravi sladic.

Izziv za tekmovalce

Mojmir je nato napovedal najlepši ternutek kuhanja, postavljanje na krožnik. Vsako jed je serviral sam in nekdo izmed tekmovalcev. Ti so morali izbrati krožnik in se domisliti postavitve. Prva je bila Barbara Ribič, ki je priznala, da se mora še veliko naučiti. Mojmir ji je položil na srce, naj bo bolj samozavestna. Pohvalil je izbor krožnika in natančnost pri rezanju. Tekmovalka je pravilno ocenila kislino vinaigretta, a je preveč skrila pomarančni žele. Jed s skušo je serviral skupaj s Pio Pajnič. Njen izdelek je pohvalil kot lepega, svetoval ji je le glede nekaj podrobnosti, tudi glede tega, kako bi si serviranje lahko olajšala. Tekmovalci so lahko tudi to jed poskusili in Miši Koplovi se je zdela popolna. Carpaccio je servirala Barbara Poljanec, zato da bi dokončala začeto. Izbrala je enak krožnik kot Mojmir, jed pa sta postregla na dva zelo različna načina, ki ju je sodnik opisal kot red in kaos. To se je pokazalo tudi med okušanjem. Dan Prohart je dočakal svoj trenutek, ko je lahko serviral jelenov hrbet. A je naredil napako že pri izbiri krožnika. Težava je bila tudi v razmerjih, saj je uporabil preveč kivija in kaviarja, a premalo mesa. Tekmovalci pa so občudovali Mojmirjevo postavitev in uživali v okusih. Jure Kirbiš je serviral jed s škampi, a je serviral premalo alg. Za konec je Miša servirala brancinov carpaccio v stilu organiziranega kaosa. Mojmir je za razliko od nje pripravil brancinovo rožo pod snegom oziroma pod prahom bučnega olja.

V nadaljevanju ne bo več milosti