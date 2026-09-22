Mojmir Šiftar: Sanja se jim ne, kaj jih čaka

Testenine z bolonjsko omako, ocvrti mesni kaneloni, musaka, hamburger, mesna pita, piščančji kari, polnjene paprike. To so mesne jedi, ki jih poznajo vsi, zato bodo tekmovalci ob prihodu v kuhinjo kar malce presenečeni. Mojmir Šiftar : " Vsak izmed vas bo pripravljal eno izmed teh jedi. " Kar pa bi bilo za MasterChef seveda preveč preprosto.

In res. Ko bodo tekmovalci prišli v trgovino, tam ne bodo našli niti koščka mesa. Ian Polak Rožac: "Vedel sem, da nas bodo okrog prinesli, nisem pa vedel, da bodo šli tako daleč." Pripraviti bodo morali brezmesne različice jedi, ki slovijo prav po mesu, izziv pa bo od njih zahteval več kot le tehnično znanje. Komu bo uspelo in se bo na balkonu pridružil Tilnu Zonti?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.