Mojmir Šiftar ves iz sebe od navdušenja: Sveta Lucija, kako lepo!

Slastne klasike in pomešane košarice

Po dvojčku uspešnih predstavitvenih oddaj je v MasterChef kuhinji zadišalo po svetovnih klasikah. Osem tekmovalcev je moralo pred kuhanjem ugotoviti, katere košarice sploh sodijo k izbranim jedem, saj so jih sodniki pred tem premešali. Karim Merdjadi: "Bolje kot se boste odrezali, lažje vam bo v drugem delu izziva. Te jedi boste morali skuhati in to brez recepta." Na meniju so bili govedina po burgundsko, boršč, cordon bleu, piščančje empanade, osso buco po milansko, parmigiana, ratatouille in sarma.

Dominik Gajšek je najhitreje pravilno razporedil vse košarice. FOTO: POP TV

Hitri Dominik

Tilen Zonta je ugotavljal prvi in je v zelo kratkem času pravilno razporedil vse košarice. Valentina Pukšič je priznala, da jedi ne pozna in jo je bilo strah. Pravilno je razporedila tri košarice, Klemen Rutar in Gulnaz Ulibaeva eno več. Tjaša Kušter je na svoje veliko presenečenje z jedmi pravilno povezala vseh osem košaric. Tanji Rajar in Mihu Blatniku je uspelo enako. Dominik Gajšek je bil na vrsti zadnji, uspelo mu je v le 20 sekundah. Kot prvi je med jedmi izbral ratatouille, zato je Tilen prišel do ljube parmigiane, zaradi katere je tudi vzljubil kuhanje. Tjaša se je odločila za cordon bleu, Tanja za sarmo. Miha je izbral osso buco, Klemen boršč, Gulnaz govedino po burgundsko. Valentini so tako ostale piščančje empanade, za katere še ni slišala.

Zaprta trgovina in druge težave

Trgovina je bila zaprta, saj so imeli tekmovalci v košaricah na voljo vse sestavine. A je Tanja v svoji košarici pogrešala paradižnike in mezgo, s katerima pripravlja omako doma. Zaradi tega ni obupala in je hitro našla rešitev v slanini, čebuli in česnu. Karim in Luka Jezeršek sta Gulnaz in Miho usmerila k pravilni pripravi bočnika, medtem ko sta bila Tilen in Dominik med kuhanjem povsem suverena. Klemen je kuhal po občutku, zanašal se je na znanje in poznavanje sestavin. Valentina je s svojimi sestavinami ubrala povsem napačno pot, na pravo jo je usmeril Luka. Tekmovalka je pohitela in se lotila priprave nadeva in testa. Ker pa je bil njen nadev prevlažen, se ji je testo med cvrtjem odpiralo. Kljub temu je bila zadovoljna, saj je bila na začetku prepričana, da ne bo dostavila ničesar.

Dominikova klasika na steroidih

Dominikov ratatouille z izgledom ni prepričal, a so bili okusi vrhunski. Luka: "To mi je všeč, da sem te še malo bolj spoznal, da vemo, da imamo enega dobrega tekmovalca tukaj, ki razume širino in globino jedi." Karim je pohvalil okuse in sočnost jedi, Mojmir Šiftar je jed opisal kot klasiko na steroidih.

Tekmovalci niso razočarali

Tanjina sarma je vabila že s svojim vonjem, bila je tudi zelo dobra. Kot je povedal Karim, je bila natančno takšna kot jo naredi njegova žena. Mojmir je pohvalil zelo dobro omako, zmotila ga je samo rahla zbitost nadeva. Gulnaz je svojo jed uspelo približati originalu. Bila je zelo okusna, le šampinjone in šalotke bi morala pustiti cele, omako pa malce zreducirati. Miha ni dovolj dobro obdelal mesa, njegova rižota pa je bila razkuhana. Karim je v Tjašinem cordon bleuju pogrešal več sira in sočnosti. Klemnov boršč je bil okusen, le sestavine bi moral narezati bolj enakomerno. Valentina je pripravila dobro testo, nadev in tudi omako. Karim ji je svetoval več natančnosti, razumevanja in branje kulinaričnih knjig, pohvalil pa je njen potencial, ki se skriva v njeni energiji in želji.

Tilen navduši s fantastično jedjo

Mojmir je v Tilnovi parmigiani začutil ljubezen, razumel je, zakaj ga je prav ta jed navdušila nad kulinariko. Luka: "Tole je fantastično." Karim v jedi ni našel napak. Karim: "Nocoj smo želeli preveriti vašo kulinarično širino. Ugotovili smo, da je imate kar veliko. Bravo." A varnost si je prislužil le en kuhar in to je bil Tilen, ki je najbolje ujel bistvo kulinarične klasike. Vsi ostali tekmovalci se bodo pomerili na prvem izločitvenem testu sezone.