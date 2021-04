Mojster Adam: V življenju je pomembno le biti dober človek

Tekmovalec MasterChefa Slovenija, Adam Šerc, se po ponesrečeni prvi jedi dokazuje iz oddaje v oddajo in prejšnji teden si je prislužil morda največji kompliment doslej. Nenehno pa dokazuje tudi, da ima dobro srce. Pravi, da mu največ pomeni to, da lahko pomaga in osrečuje ljudi okoli sebe.

Adam Šerc se v MasterChefu Slovenija ne dokazuje samo s svojimi jedmi, ampak tudi s prijateljskimi gestami. Sotekmovalcem je že večkrat nesebično priskočil na pomoč, ko so se ti znašli v zagati, Ljubislavu Petrovskemu pa je po kuhanju v paru odstopil mesto na balkonu in se sam podal v bitko za obstanek. Ko je Bog delil dobroto, se je nanj očitno usul kar konkreten ščep. Adam pravi, da gre za preplet dobre vzgoje in življenjskih lekcij: “Nekaj je v vzgoji, saj nam je mama vcepila moralne vrednote, nekaj pa me je tudi življenje naučilo. Z leti sem prišel do spoznanja, da je v življenju pomembno le to, da si dober človek. Empatija do sočloveka je dandanes redka vrlina. Meni osebno pomeni več, če dam, kot če dobim. Največ mi pomeni, če lahko pomagam soljudem in jih osrečim. Tak sem. Pozitivnost, ljubezen, prijateljstvo, empatija ... to so vrline, ki so moto mojega življenja.”

icon-expand Adam je Ljubislavu odstopil dragoceno mesto na balkonu. FOTO: POP TV

Adam pravi, da tudi do Natalije Palačković ne goji nobenih negativnih čustev, pa čeprav so gledalci morda dobili takšen občutek med ogledom zadnje oddaje. Adam: “Nimava podobnih karakterjev, ampak to ni pomembno. Jaz se držim svojih načel in ne bi šel nikoli čez trupla za svojo korist. Ne obsojam pa drugače mislečih. Natalija ima veliko odlik in tudi kakšno slabost, tako kot jaz in vsi drugi. V tekmovanju je adrenalin in čustva so zelo potencirana, zato kdaj pride do kakšne čudne reakcije. Ampak po kuhanju je vse takoj pozabljeno in gremo naprej ter ostajamo prijatelji. Sem pa tak, da svojih čustev in misli ne skrivam in vedno strastno reagiram. Lahko bi se reklo, da mi jezik dela hitreje kot pamet. (smeh) No, če drugega ne, sem vsaj iskren. Vedno.”

icon-expand Med kuhanjem izredno kompleksne jedi je mimogrede pomagal Maši in nevede tudi Nataliji. FOTO: POP TV

V dobrem srcu skromnega Primorca pa je očitno tudi dovolj prostora za veliko ljubezen do kuhanja, ki se na koncu odraža na njegovih krožnikih. Po ponesrečeni prvi jedi, ko mu je ponagajala začetniška trema, je našel svoj ritem in se dokazuje iz oddaje v oddajo. Za zahtevno japonsko jed ramen, ki jo je pripravil v eni uri, je dobil verjetno najlepše komplimente doslej. Bine ga je celo označil za mojstra okusov. Adam: “Na to, da bom slišal take pohvale od sodnikov, sem bolj upal, tega nisem pričakoval. Bineta globoko spoštujem in ga čutim kot človeka in kuharja. Sva nekako na isti valovni dolžini, zato so mi njegove pohvale zares veliko pomenile.”

icon-expand Adam je mojster okusov in s tem močan nasprotnik sotekmovalcem. FOTO: POP TV

