Motiv za njegovo odločitev je bil zavarovati samega sebe

V rdeči skupini smo bili ta dan vsi odlični in vsak posameznik je svoje naloge opravil izjemno dobro. Tako v skupini realno ni bilo šibkega člena, člena, ki bi izstopal v slabem smislu. Naloga, da moram z balkona poslati enega iz svoje ekipe, me je v tistem trenutku resnično presenetila. Vendarle smo v tekmovanju, kjer si lahko ogrožen v vsakem izzivu. Nastale so okoliščine, v katerih sem moral sebično ali pa ne, pogledati na sebe in se zavarovati. Hkrati sem želel, da bi si to zasluženo zmago lahko delili vsi. V Lampiču sem videl največji potencial, da se lahko na naslednjem izzivu vrne na balkon. Zato sem se odločil zanj.

Sodniki so pohvalili tvojo odločnost in organiziranost pri vodenju skupine. Od kod tvoje vodstvene sposobnosti?

Po naravi sem glasen in me novih izzivov ni strah. Pravega pristopa, glasnosti in odločnosti sem se verjetno naučil v gledališču, kjer se ljubiteljsko ukvarjam z igralstvom. Nekako moraš biti prilagodljiv in se znajti v najrazličnejših situacijah. Sicer se še nisem srečal s takšnim izzivom, a sem si rekel, da se moram odrezati po najboljših močeh, da se ne smem obremenjevati s tem, da sem najmlajši, ter s tem, da me morda drugi ne bi hoteli poslušati. Zavedam pa se, kaj šteje za uspeh v skupini. To so komunikacija, sodelovanje, mirnost, osredotočenost in odločnost.