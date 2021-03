Na izločitvenem testu je na razočaranje sodnikov padla Katarina

Sedmerica ogroženih tekmovalcev se je borila za nadaljnji obstanek v tekmovanju. Prvi 'mystery box' izziv so uspešneje opravili Kimi, Bruno, Ljubislav in Žiga. Izločitveni test, tokrat v pripravi štruklja, pa je domov odnesel Katarino Uplaznik.

Člani rdeče in zelene skupine so v minuli oddaji pripravili okusni pečenki in večinoma zelo okusne priloge, a so se na balkon povzpeli Adamovi modri, saj so povsem navdušili sodnike. Deveterica ogroženih tekmovalcev, ki se je tako znašla v bitki za obstanek, je zasedla kuharske postaje po svoji izbiri, na njih pa so jih čakali ‘mystery boxi’. Pod nekaterimi škatlami so se skrivale sestavine, pod drugimi pa ni bilo nobene. To je pomenilo, da morajo tekmovalci, ki so dobili sestavine, del odstopiti tekmovalcem, ki niso imeli ničesar. Posameznih sestavin niso smeli razdeliti, uporabiti pa so morali vse, kar so imeli. Sestavine so bile artičoke, osočnik, kakavova zrna, avokado, korenina kurkume, inčuni in goveji file.

icon-expand Žiga se seznani z osočnikom FOTO: POP TV

Ljubislav je kavalirsko odstopil sestavine Kajti, ki se je po levje borila za svoj krožnik. Katja: “Jaz, ko nekaj hočem, to dobim, če ne, se pa slabo konča.” A ni imela težkega dela. Ljubislav: “Tak sem, malo bolj nežen ... Tak sem pri ženskah, pač malce popustim.” Dušan je zadnji pokukal pod škatlo. Pod njo so se skrivale vse sestavine, če jih ne bi bilo, bi se lahko povzpel na balkon. A je bil kljub temu zadovoljen, ker je kuhal sam in je bil sam odgovoren za svojo usodo. MasterChef ura je začela odštevati dodeljenih 45 minut. Adamu, ki je bil na balkonu, se je zdelo, kot da so njegovovi sotekmovalci izgubljeni. Na pomoč jim je priskočil s svojimi nasveti, pomagal je predvsem Ljubislavu, ki si je priboril premalo sestavin. Adam: “Z veseljem sem jim pomagal, kar se mi zdi normalno, ker to so moji prijatelji. Niso samo tekmovalci. Če pridemo med top 5, potem bo pa borba.”

icon-expand Primorec Adam je pokazal svoje dobro srce FOTO: POP TV

Kimi je pripravljala quiche, nikoli pa še ni kuhala z artičokami. Bruno se je lotil priprave raviolov. Luku Jezeršku je bila všeč njegova ideja in ocenil je, da jed veliko obeta. Ljubislav je pripravljal testenine z inčuni, Katja pa quiche z artičokami, avokadom in osočnikom. Irena je bila zadovoljna s sestavinami, ki si jih je priborila, zaskrbljena je bila zaradi kakavovih zrn, ki jih je morala uporabiti. Pripravljala je testenine, domačo skuto in steak. Bine Volčič jo je opozoril, da je morda preveč počasna, a se z njegovo oceno ni strinjala. Patricija je prav tako pripravljala testo za testenine, ki ga je nameravala uporabiti za žlinkrofe. Žiga je z užitkom pripravljal steak z avokadovo kremo in osočnikom v tempuri. Katarina je bila samozavestna, pripravljala je tacquitose z artičokami in inčuni ter dvema omakama. Ireni je tik pred koncem kuhanja na tla padel raviol, Katji pa se je iz rok izmuznil quiche in padel na štedilnik, zato je kar tam izrezala kos in vsa tresoča sestavila krožnik.

icon-expand Sodniki, ko je Katjin quiche treščil na štedilnik FOTO: POP TV

Kimi si je zadala težko nalogo, pripravila je veliko komponent, a so sodniki povedali, da bo morala v prihodnje svoje krožnike osmisliti. Brunov krožnik je veliko obetal. Resda so bili ravioli malce preslani, a je sodnike navdušil, ker je bil uspešen kjub zahtevnemu naboru sestavin. Karim Merdjadi je ocenil, da je pripravil morda najlepše torteline v vseh sezonah MasterChefa. Bruno se je lahko povzpel na balkon, Kimi se je morala boriti naprej.

icon-expand Bruno se je izkazal s svojimi tortelini FOTO: POP TV

Katja ni pravilno olupila artičoke, uporabiti bi morala samo njeno sredico. Karim je okuse njene jedi opisal kot ‘bizarne’, kar jo je povsem presenetilo. Katja se je spraševala: “A meni doma lažejo, ko rečejo, da dobro kuham?” Nato je še Bine dodal svoje: “Ne bom imel težav pozabiti tega krožnika.” Katja je priznala, da se ob vsem tem ni počutila dobro, a so jo kritike obenem prizemljile. Ljubislav se je najprej zahvalil za pomoč tekmovalcem na balkonu. Njegova ‘inčunara’ s steakom je bila na koncu bolj okusna od Katjinega krožnika, zato se je lahko povzpel na balkon. Katarinini tacquitosi so bili, kot je ocenil Bine, suhi, zažgani in preslani zaradi inčunov. Omaka iz kakavovih zrn je bila presladka, dobra je bila edino omaka iz kurkume. Tudi Žiga je bil deležen kritik, Binetu se njegov krožnik ni zdel nič posebnega, Luka pa ga je ocenil kot ponesrečenega. A je bil kljub temu boljši od Katarininega, zato se je lahko povzpel na balkon.

icon-expand Irena, mama Lare Goršek Kos, je očitno res dobra kuharica FOTO: POP TV

Ireni je sestavine uspelo združiti v lepo harmonijo, za piko na i pa je pripravila odlično omako iz sestavine, ki si je sprva ni želela. Patricija je pripravila predebelo in pretrdo testo za žlinkrofe, sestavine na krožniku se niso povezovale. Irena je bila tako zmagovalka dvoboja. Poleg Patricije so sodniki na popravni izpit poslali še Dušana, saj je preveč spekel steak, njegova omaka se je sesirila, Karim pa je krožnik označil za ‘mrtvega’. Tekmovalci so morali na izločitvenem testu pripraviti štruklje. Luka je povedal, kakšen izdelek pričakujejo, vsak je moral pripraviti svoj nadev. Kimi je Karim določil nadev iz špinače, Katja je izbrala orehe, Katarina pehtran, Patriciji je Karim določil suhe marelice, Dušan je izbral grah. Oddahnili so si, ko so dobili na izbiro že pripravljeni dve vrsti testa. Dušan se je kljub temu sam lotil priprave rahlo kvašenega testa, saj je takšnega uporabljala njegova mama in so bili zanj najboljši na svetu. Ob spominih nanjo se je raznežil, želel si je, da bi se tako dobro znašel v kuhinji kot se je ona.

icon-expand Dušanu so se orosile oči ob spominu na ljubljeno mamo FOTO: POP TV

Patricija je priznala, da ne ve več, kaj počne. Testo, ki bi ga morala vleči, je poskušala razvaljati, in Luka jo je opozoril na napako. Kimi je začela pogrešati svojo družino in ji je zaradi občutkov krivde, ker je ni ob hčerkici, šlo na jok. Bine jo je bodril, spomnil jo je, zakaj se je prijavila, zato je zbrala moč in nadaljevala s kuhanjem. Tudi Katarina je imela težave z vlečenjem testa. Ker se ji je navadno strgalo, ga je zamenjala z ajdovim testom. Kimi je prva položila štrukelj v vodo, Katja je bila naslednja, a je v naglici pozabila na sladkor. Sodniki so bili zaskrbljeni zaradi Patricije, ki je štrukelj zvila brez občutka, a ji ga je le uspelo dati v lonec. Katarina si je po Lukovi pohvali nadeva veliko obetala.

icon-expand Katarini je kazalo dobro, Luka je bil navdušen nad njenim nadevom FOTO: POP TV

Dušanov štrukelj se je lepo ločil od kuhinjske krpe, a je pripravil premoker nadev, zato so bile v štruklju luknjice, nadeva je bilo premalo. Kimijin štrukelj je prav tako imel luknje, tudi ona je pripravila premoker nadev, poleg tega je premalo razvaljala testo. A sodniki so po posvetu na balkon kljub temu poslali njo. Patricija je bila naslednja, po vseh zapletih je sodnike presenetila ne toliko z videzom kot z okusi svojega štruklja. Priznala je, da ji brez pomoči ne bi uspelo. Dušan je zato moral še naprej čakati na odrešitev. Tudi Katjin štrukelj je imel veliko luknjo, a je bil v notranjosti še najlepše zvit. Ni bil dovolj sladek, nadev pa je bil zelo bogat oziroma kaloričen. Kljub temu je lahko mimo Dušana stekla na balkon. Katarinin štrukelj se je prijel na krpo, zato je med odvijanjem grdo razpadel. Karim: “To je najhujše, kar se sploh lahko zgodi doma.” Testo je bilo na določenih delih predebelo, res pa je bil nadev zelo okusen. Izgled štruklja je tako rešil Dušana, ki se je z grenkim priokusom povzpel na balkon.

icon-expand Sodniki med slovesom od Katarine FOTO: POP TV

Videti je bilo, da je sodnikom žal, ker so se morali posloviti od Katarine. Tekmovalka se je zavedala svoje napake in tega, da jo lahko odpravi le doma. Povedala je: “Moje celo telo se je na nek način sprostilo, ampak oblila me je taka toplo mrzla žalost.” Bila je žalostna, ker je uživala v tekmovanju, kajti med kuhanjem jo je navdajalo veselje in občutek pripadnosti. Katarina: “Moj odhod domov je zame razočaranje, ker nisem pokazala, kako dobro znam kuhati, ker nisem videla zadovoljnih obrazov sodnikov.” Je pa dobila velik zagon do kuhanja, v njej se je prebudila želja, da bi se naučila vsega, kar se je želela naučiti v MasterChefu.

icon-expand Katarinina žalost se je prepletala z novim veseljem do kuhanja FOTO: POP TV

Jutri ne spreglejte intervjuja s Katarino, prihodnji četrtek in petek ob 21. uri na POP TV pa ne zamudite novih oddaj MasterChef Slovenija. Vsaka oddaja že 24 ur prej naVOYO.

icon-expand