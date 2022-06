Nadarjena Evita bo svojo strast do kuhanja še naprej delila z Mašo in Lukom

Evita Antončič po izjemni predstavi v velikem finalu MasterChefa Slovenija ostaja v kulinariki. Poleg kulinaričnih projektov namerava izpopolnjevati svoje znanje in širiti kulinarična obzorja, kar bo tudi temeljni kamen njene bodoče restavracije.

Povedala si, da si na začetku tekmovanja imela željo, da ne izpadeš prva, in nato ti je uspelo priti najprej do polfinala. Ko si prišla na balkon, se je zdelo, da ne moreš verjeti, kaj se sploh dogaja, drži? V vsaki oddaji sem samo sebe znova in znova presenečala. Občutek, ko sem prišla v polfinale, je bil neverjeten, sploh zato, ker sem se takrat začela zavedati, kako blizu sem zmagi.

icon-expand Evita prvi dan v MasterChef kuhinji FOTO: POP TV

Sodniki vsako leto pričakujejo več in za mesto v velikem finalu ste se pomerili v pripravi sladice, ki sta jo pripravljala finalista 4. sezone. Z Luko sta se borila proti slaščičarki Maši. Koliko upanja si sploh imela, da ti bo uspelo premagati tvojo izkušeno prijateljico? Vedela sem, da bo borba težka in da bodo na koncu odločale malenkosti. Vesela sem, da me to, da Maša obvlada sladice, ni zmedlo, in da sem ostala zbrana.

Na koncu izziva si dobila svojo uniformo, postala si velika finalistka osme sezone. Kako je bilo po snemanju polfinalne oddaje? Vstop v finale je bil eden najlepših trenutkov v MasterChefu. Čeprav nismo bili več skupaj trije prijatelji, sem vedela, da je Maša vseeno zelo ponosna na naju. Po koncu polfinalne oddaje sploh nisem mogla verjeti, da bom jaz res kuhala v finalu. Zdelo se mi je, kot da sanjam.

icon-expand Evita o uvrstitvi v finale: "Zdelo se mi je, kot da sanjam." FOTO: POP TV

Kakšne so bile tvoje priprave na finalno oddajo? Priprave na finalno oddajo so bile psihično naporne, a hkrati sem takrat res nenormalno uživala, ker sem svoj čas posvečala samo 'brainstormanju', kuhanju, ustvarjanju in poizkušanju novih idej. V kuhinjo so se vrnili izpadli tekmovalci, presenetili pa so vaju tudi vajini najdražji. Snidenje je bilo zelo čustveno, kako pa je bilo kuhati ob njihovi prisotnosti? Njihova prisotnost me začuda ni nič zmedla. Bila sem neizmerno vesela, da je bila na balkonu Maša, ki je bila po mojem mnenju še bolj nervozna kot jaz in Luka, in pa moja družina, ki je imela končno priložnost, da me vidi ustvarjati v MasterChef kuhinji in ne samo doma. Zelo sem vesela, da sem imela svoje najdražje ob sebi in da so navijali zame.

icon-expand Evita: "Naša skupna pot se bo zdaj šele zares začela." FOTO: POP TV

Oba z Luko sta med tekmovanjem sodnike sezuvala s svojimi jedmi, oba sta imela tudi nekaj padcev. Koliko možnosti za zmago pa si imela po svojem mnenju? Mislim, da sva z Luko imela, kar se kuharskega znanja tiče, enake možnosti za zmago. Vem pa, da je meni največ težav, ki sem jih imela, povzročila moja 'furija', ki je navzven sicer ni bilo videti. Pokal je na koncu šel v Lukove roke, tekmovanje se je s tem končalo, ni pa se končala vaša skupna pot. Kako in kdaj ste prišli na idejo o poslovnem sodelovanju? Naša skupna pot se bo zdaj šele zares začela. Vsi trije imamo podoben pogled na kulinariko, vsem trem je kuhinja največja strast, med sabo se dobro razumemo, super nam je, ko skupaj kuhamo in se zabavamo, in zato se nam je zdelo pomembno, da to izkoristimo.

icon-expand Trije prijatelji med drugim skupaj ustvarjajo video vsebine. FOTO: Vid Rotar

Kaj vse ste in še boste pripravili in kakšni so odzivi ljudi? Pripravljamo nekaj zares zanimivih projektov. Eden izmed teh je foodtruck', s katerim želimo v vseh večjih mestih v Sloveniji prikazati našo strast do kuhanja.

Ali imaš v načrtu tudi kakšen solo projekt in kakšne so še tvoje želje in načrti v zvezi s kulinariko? Tudi jaz načrtujem nekaj svojih projektov in komaj čakam, da vam kaj več povem o njih. Želim si in vem, da bom ostala v kulinariki, do tega, da bom nekoč imela svojo restavracijo, vem, da je še zelo dolga in naporna pot, ampak vem, da mi bo to enkrat uspelo. Do takrat me pa čaka še veliko dela, izpopolnjevanja svojega znanja in širjenja kulinaričnega obzorja.

icon-expand Evita o svoji restavraciji: "Vem, da mi bo to enkrat uspelo." FOTO: POP TV