Nagrada ali nova ovira na poti do zmage?

Na skupinskem izzivu so z izvrstno jedjo in odličnim vodenjem Davide Pogorevc Hafner slavili modri. Poleg vodje so tako varni še Davidina desna roka Jure Kirbiš, Barbara Poljanec in Barbara Ribič. Sodniki so z balkonom nagradili tudi Mišo Koplovo, ki se je s svojim delom in znanjem izkazala kot najmočnejši člen v poraženi rdeči skupini.