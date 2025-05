Najboljši par, kavalir Jure je Barbaro pospremil na balkon

Juretu Kirbišu in Barbari Poljanec je uspelo najbolje poustvariti jedi, s katerimi so jih sodniki razvajali na vrhunski večerji. Par je tako pristal v najboljši sedmerici, ostale tekmovalke se bodo morale dokazati na individualnem izzivu.

OGLAS

Vrhunsko razvajanje, nato so sodniki izstavili račun

Osmerico so v MasterChef kuhinji pričakali elegantno oblečeni sodniki in lepo pogrnjene mize. Mojmir Šiftar: "Nocoj vas čaka pravo razvajanje. Udeležili se boste večerje s tremi hodi." Luka Jezeršek: "Mi trije smo se za to priložnost posebej uredili in mislim, da je prav, da se tudi vi." Tekmovalci so s pripravljenimi oblačili šli v zakulisje, v kuhinjo so se vrnili prav glamurozni. V parih so se posedli za mize in sodniki so jim predstavili predjed, glavno jed in sladico. Med okušanjem niso bili povsem sproščeni, spraševali so se, v katerem grmu tiči zajec.

MasterChefove krasotice in Jure Kirbiš Bond FOTO: POP TV icon-expand

Mojmir je po okušanju napovedal: "Tekmovalci, upam, da ste uživali v izkušnji. Ampak saj veste, vse ima svojo ceno." Luka je Juretu Kirbišu izstavil račun, na katerem je pisalo: 'To posebno doživetje ste okusili v dvoje, sedaj pa ga boste morali v dvoje tudi poustvariti. V 70-ih minutah pripravite trihodni meni, ki ste ga pravkar okušali.' Takoj so se lotili nabiranja sestavin. V parih so kuhali Jure in Barbara Poljanec, Barbara Ribič in Davida Pogorevc Hafner, Miša Koplova in Natalija Sebanc ter Pia Pajnič in Anamarija Truden.

Davidi in Barbari ne uspe priti na pokušanje

Sodniki so bili v skrbeh za Davido in Barbaro Ribič, ki sta bili prepočasni. Luka ju je na to tudi opozoril, v nadaljevanju je ocenil, da imata pripravljenih premalo komponent. Jure se je zavedal, da morata z Barbaro Poljanec začeti hitro, da bi izkoristila vsako minuto. Bil je vesel, ker je kuhal z Barbaro, ona pa, ker sta lepo sodelovala. Mojmir je ocenil, da ni razloga za skrb, saj sta se priprave lotila po šolsko.

Jure Kirbiš in Barbara Poljanec med kuhanjem FOTO: POP TV icon-expand

Miša in Natalija sta bili hitri, a je Mojmirja skrbelo, ker sta se preveč menjavali za svojima postajama. Karim je priganjal tudi Anamarijo in Pio, saj 34 minut do konca izziva v pečico nista dali eclairjev. Pii je šlo dobro s pripravo predjedi in glavne jedi, zaključila je nekaj minut pred iztekom časa. Natalija je medtem svoje eclairje vzela iz pečice, a ji niso uspeli. Tudi Barbara Ribič se je spraševala, kaj je narobe z njenimi, saj se iz neznanega razloga niso hoteli speči. Pet minut pred koncem ni več verjela, da jima bo uspelo. Sodnikom sta povedali, da sladice ne bosta dostavili, in to se je tudi zgodilo. Ker bi morali pripraviti tri hode, nista prišli na okušanje.

Jure in Barbara premagata konkurenco

Sodniki so najprej poskusili jedi Jureta in Barbare. Pripravila sta okusno predjed in se zelo približala originalu. Slabše ocene je bil deležen izgled, to pa zaradi nepravilno narezane kumare. Mojmir je pri glavni jedi pogrešal bolj pečeno korenje, file romba bi morala speči, ne sopariti. Karim je pohvalil lepo pečen eclair, težava je bila v prelivu, ki bi moral biti svetleč. Ribez ni bil okisan, Barbara je v nadev pozabila dodati pomarančni liker. Eclair je bil okusen, ne pa popoln.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV









Predjed sodnikov icon-picture-layer-2 1 / 6

V predjedi Pie in Anamarije je bilo preveč olja, rakcev ne bi smeli obdelati v sekljalniku. V glavni jedi je bilo preveč omake z vanilijo, pireja pa premalo. Resda je bil okusen, a je bil tudi grudičast. Ribo sta pravilno pripravili. Pia je bila vidno razočarana, saj se je želela dokazati, a ji je Karim položil na srce, naj ne bo tako potrta. Karim: "Ker danes sem vseeno videl neko drugo Pio, ki je pa do sedaj nisem videl. Tvoje obračanje za kuharsko postajo, tvoja želja po tem, da narediš še boljše, je bila res vidna." Tekmovalki je veliko pomenilo, da so sodniki opazili njen trud. Karim je nato komentiral eclair, ki je bil premajhen, obliv ni bil pravi, pomarančna lupinica je bila lepo kandirana, ni pa bila lepo narezana, nadev je bil pretekoč. Tekmovalki pa nista pozabili na pomarančni liker, tudi ribez sta okisali. Predjed Miše in Natalije je bila premajhna, pri rakcih sta naredili enako napako kot njuni predhodnici in sta jih preveč sesekljali. Pri glavni jedi sta naredili napako s soparjenjem romba in serviranjem komponent. Pire bi moral biti bolj intenzivnega okusa. Karim ni bil najbolj navdušen nad sladico, eclair je bil nizek, obliv je bil napačen, kandirane pomaranče bi moralo biti več, ganaš je bil malce presvetel, tudi pomarančnega likerja nista dodali. Mojmir ju je spomnil, da sta si prav s paljenim testom prislužili MasterChef predpasnik. Natalija je ocenila, da je bilo njeno testo za eclairje pretekoče.