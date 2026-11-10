Najslajša zmaga za Ajdo, pripravila je popolni sladici

Tri darila, tri sladice

Tekmovalce je pričakala praznično okrašena kuhinja, pod božičnim drevesom pa darila. V darilu Luke Jezerška se je skrivala orehova potica, ki so jo morali po njegovem družinskem receptu pripraviti tudi tekmovalci. Sodniki so za peko odmerili 200 minut, tekmovalce so v košaricah pričakale sestavine, ves čas so imeli na voljo tudi trgovino. Slišalo se je malce prelepo, da bi bilo res, na kar je namignil tudi Karim Merdjadi. Sodnik je povedal, da praznična peka vedno prinese malo več pritiska. Karim: "Nocoj bodite pripravljeni na vse."

Prav Karim je naslednji odprl svoje darilo, v njem se je skrivalo božično deblo, klasična francoska praznična sladica. Ni minilo prav veliko časa, ko je svoje darilo z angleškim triflom oziroma biskvitom s sadjem, kremo in smetano odprl še Mojmir Šiftar, ob čemer je Jure Brumen hotel pomahati z belo zastavico. Priznal je, da je vse skupaj zanj preveč. S trojnim izzivom sta se najuspešneje spopadali Ajda Osta in Anna Masieievska, Dominik Gajšek je dobro lovil tempo, a tudi Jure ni vrgel puške v koruzo. Na koncu so vsi tekmovalci dostavili vse sladice.

Ajda pripravi popoln angleški trifle

Dominik je naredil napako, ker je smetano nabrizgal s sifonom. Mojmir je njegov trifle opisal kot božanskega, pohvalil je uravnoteženost vseh komponent. Ajda je pripravila popoln trifle, tako po videzu kot po okusih. Sodniki so ji lahko samo čestitali. Jure je pripravil okusen trifle, le videz mu ni uspel. Karim Anni ni mogel dati čiste desetke za videz, to pa zaradi nabrizgane smetane, a je bila sladica na prerez in po okusih zagotovo popolna.

Ajdin popoln angleški trifle FOTO: POP TV

Čista desetka za Annino božično deblo

Karim je pohvalil Jureta, ker je sploh dostavil božično deblo, a je opazil ogromno napak. Prva je bila luknja v roladi, največja pa trd biskvit. Sodnik je pohvalil kremo in premaz. Luka mu je povedal, da bi moral na tej točki tekmovanja obvladati tako osnovne stvari, kot je biskvit. Mojmir: "Ni v redu, ampak bravo." Ajdina rolada je bila na eni strani lepo odrezana, na drugi ne, biskvit pa se je drobil. Vse ostalo je Karim pohvalil, sladica je bila polnega čokoladnega okusa, premaz bogat. Annino deblo je bilo videti zelo lepo, ob prerezu je bilo videti sočno in bogato. Karim je pohvalil ravno prav gosto kremo, rahel in puhast biskvit ter enkraten premaz. Mojmir je sladici pripisal čisto desetko. Dominikov trud se je videl na sladici, a je bila težava v presuhem biskvitu in v premalo kreme.

Annino božično deblo FOTO: POP TV

Čestitke Ajdi za popolno potico

Dominikova potica je bila lepa in bogata, Luka jo je pohvalil kot dobro. Tekmovalcu je povedal, da je lahko ponosen nase. Karim je napako videl v testu, ki je bilo tu in tam pretanko in ni odigralo svoje vloge. Mojmir je bil navdušen nad zapečenim robom. Juretova potica ni bila čvrsto zvita, zato ob prerezu ni bila najlepša. Karim je pohvalil izvrstno testo, zaradi česar je bila sočna. Tudi Luka je pohvalil sočnost in poln okus po orehih. Ajdina potica je bila lepo pečena, ob prerezu je bila popolna in dišeča. Luka je pohvalil pravilno razmerje med testom in nadevom. Karim je tekmovalki čestital, ker je ob trojnem izzivu pripravila popolno potico. Anna je bila presenečena, ker je bila njena sicer okusna potica ob prerezu povsem ponesrečena. Tekmovalka ni mogla skriti razočaranja, v tolažbo so ji bile lahko Mojmirjeve besede, da je dokazala, da ima slaščičarstvo v krvi.

Ajdina popolna potica FOTO: POP TV

Najslajša zmaga za Ajdo

Sledila je razglasitev najboljših sladic. Ajda je sodnike prepričala z najboljšim angleškim triflom, najboljše božično deblo pa je pripravila Anna. O zmagovalki je zato odločala potica. Luka: "S ponosom bi na praznično mizo postavili tvojo potico – Ajda!" Tekmovalka si je več kot zaslužila balkon, povedala je, da je njena tokratna zmaga najslajša v tekmovanju.