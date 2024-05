Napet nov izziv, spremljali boste bitko med spoloma

Za deseti pokal MasterChefa Slovenija se bori samo še deset kuharjev in v tem delu tekmovanja so pričakovanja sodnikov visoka. Nov skupinski izziv bo zato najtežji doslej, pa tudi zelo zanimiv, saj se bo v kuhinji odvila bitka med spoloma. V eni skupini bodo tako Lidija Subašić, Julija Bukvič, Klara Šmigoc, Blanka Erniša in Dana Ilić, v drugi pa Jure Pavlič, Domen Beribak, Rok Novak, Matej Muhvič in Luka Pangos.