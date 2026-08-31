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MasterChef Slovenija

Napet začetek nove sezone, že nocoj bo šlo na nož

Velenje, 31. 08. 2026 16.32 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Tekmovalci 12. sezone MasterChefa Slovenija

Nocoj se začenja 12. sezona priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. Odprlo jo bo osem kuharjev, ki se bodo med seboj udarili za prva mesta na balkonu, zato bo šlo že med prvim kuhanjem na nož. Pritisk ne bo prihranjen niti sodniški trojici, ki bo imela zahtevno delo.

Nocoj se pričenja že 12. sezona priljubljenega kulinaričnega tekmovanja MasterChef Slovenija, ki jo bo skupaj s sodniki spisalo 16 tekmovalcev. Izbor je zelo pisan, za pokal, laskavi naziv in denarno nagrado se bodo potegovale 32-letna arhitektka Ajda Osta iz Ljubljane, 22-letna Anna Masieievska iz Ljubljane, 34-letna vodja prodaje Daniela Perdih iz Kresnic, 46-letna gospodinja Gulnaz Uliabaeva iz Petrovč, 23-letna diplomirana kineziologinja Karin Podboršek iz Trzina, 41-letna gostinska tehnica Tanja Rajar iz Novega mesta, 25-letna organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti Tjaša Kušter iz Oplotnice in 18-letna slaščičarka Valentina Pukšič iz Lenarta v Slovenskih goricah.

Tekmovalci 12. sezone MasterChefa Slovenija
Tekmovalci 12. sezone MasterChefa Slovenija
FOTO: 24ur.com

Moško polovico sestavljajo 25-letni samostojni podjetnik Dominik Gajšek iz Celja, 48-letni vodja picajolov Gregor Spudič iz Maribora, 27-letni diplomirani grafični oblikovalec Ian Polak Rožac iz Tržiča, 40-letni turistični tehnik Jure Brumen iz Ljubljane, 31-letni glasbenik in marketinški strateg Klemen Rutar iz Domžal, 54-letni organizator kulturnega življenja Miha Blatnik iz Ljubljane, 33-letni grafični oblikovalec Tadej Oblak iz Amsterdama in 31-letni magister prava Tilen Zonta iz Ankarana.

Šestnajsterica bo postavljena pred preverjene kulinarične izzive, ki bodo od njih zahtevali znanje, natančnost, ustvarjalnost in prilagajanje. Predstavljali in spoznavali bodo zanimive jedi in sestavine ter različne tehnike in pristope, ki bodo zagotovo navdihnili tudi kuharske navdušence med gledalci. Ker jih bo sezona spremljala skozi jesen, bo pomemben del le-te tudi jesenska kuhinja. Prepričali se bomo lahko, kako bogata in raznolika je lahko kulinarika tega letnega časa.

Sodniki šova MasterChef Slovenija
Sodniki šova MasterChef Slovenija
FOTO: POP TV

Novo sezono bo odprlo osem tekmovalcev, ki se bodo pomerili za prva mesta na balkonu. Jedi, s katerimi se bodo predstavili sodnikom, jim lahko prinesejo varnost, zato bodo kuhali pod še večjim pritiskom kot v otvoritvenih oddajah preteklih sezon. Kot bo povedal Karim Merdjadi: "Že nocoj bo šlo na nož." A pritisk ne bo prihranjen niti sodnikom, ti bodo namreč imeli zahtevno delo.

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

masterchef slovenija 12. sezona

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