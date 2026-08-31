Napet začetek nove sezone, že nocoj bo šlo na nož

Nocoj se pričenja že 12. sezona priljubljenega kulinaričnega tekmovanja MasterChef Slovenija , ki jo bo skupaj s sodniki spisalo 16 tekmovalcev. Izbor je zelo pisan, za pokal, laskavi naziv in denarno nagrado se bodo potegovale 32-letna arhitektka Ajda Osta iz Ljubljane, 22-letna Anna Masieievska iz Ljubljane, 34-letna vodja prodaje Daniela Perdih iz Kresnic, 46-letna gospodinja Gulnaz Uliabaeva iz Petrovč, 23-letna diplomirana kineziologinja Karin Podboršek iz Trzina, 41-letna gostinska tehnica Tanja Rajar iz Novega mesta, 25-letna organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti Tjaša Kušter iz Oplotnice in 18-letna slaščičarka Valentina Pukšič iz Lenarta v Slovenskih goricah.

Moško polovico sestavljajo 25-letni samostojni podjetnik Dominik Gajšek iz Celja, 48-letni vodja picajolov Gregor Spudič iz Maribora, 27-letni diplomirani grafični oblikovalec Ian Polak Rožac iz Tržiča, 40-letni turistični tehnik Jure Brumen iz Ljubljane, 31-letni glasbenik in marketinški strateg Klemen Rutar iz Domžal, 54-letni organizator kulturnega življenja Miha Blatnik iz Ljubljane, 33-letni grafični oblikovalec Tadej Oblak iz Amsterdama in 31-letni magister prava Tilen Zonta iz Ankarana.

Šestnajsterica bo postavljena pred preverjene kulinarične izzive, ki bodo od njih zahtevali znanje, natančnost, ustvarjalnost in prilagajanje. Predstavljali in spoznavali bodo zanimive jedi in sestavine ter različne tehnike in pristope, ki bodo zagotovo navdihnili tudi kuharske navdušence med gledalci. Ker jih bo sezona spremljala skozi jesen, bo pomemben del le-te tudi jesenska kuhinja. Prepričali se bomo lahko, kako bogata in raznolika je lahko kulinarika tega letnega časa.