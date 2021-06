Napeta bitka za polfinale: Kot da bi bila na robu prepada

Bitka za mesto v polfinalu letošnjega MasterChefa Slovenija se nadaljuje. Potem ko se je morala posloviti Natalija Palačković, v tekmovanju ostajajo in vztrajajo Bruno Šulman, Kimi Zupančič, Žiga Gabrovec in Maša Trubačev. Četverica se bo za tri mesta v polfinalu spopadla z ikoničnimi jedmi vseh sezon MasterChefa. Tekmovalci se bodo borili do zadnje sekunde, da bi z njimi nabrali čim več zvezdic. Še največ si jih bodo lahko prislužili s slavno francosko sladico croquembouche.