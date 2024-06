Napeta bitka za polfinale: 'Nič nisem vedel v tistem trenutku'

Pet izjemno nadarjenih domačih kuharjev se bo pomerilo za prvo mesto v polfinalu letošnje sezone, to so Domen Beribak, Klara Šmigoc, Jure Pavlič, Luka Pangos in Lidija Subašić. Luka Jezeršek: "Vsak od vas bo pripravil tri jedi, v vsaki mora zablesteti eden od mlečnih izdelkov." Na vseh krožnikih bodo morali kraljevati siri, skute, jogurti, maslo, kajmak in druge dobrote iz slovenskega mleka.