Natalija večkrat potisnjena do roba, a je odšla s tršo kožo in lepimi spomini

Nov teden tekmovanja si začela zelo dobro. Poleg Miše Koplove si bila edina tekmovalka, ki si s svojo restavracijsko jedjo navdušila sodnike, pomanjkljivost je bila le izbira napačnega krožnika. Škoda, da sodniki v tej jedi niso iskali tvojega napredka, kajne? Prvi izziv v tednu mi je bil zelo všeč. Lotila sem se ga mirno in zbrano in sem v kuhanju zelo uživala. Vse to se je potem tudi odražalo na mojem krožniku. Želim si, da bi lahko vsakič tako pristopila k izzivu. Škoda, da sodniki niso tukaj iskali mojega napredka, ker je bil v tem krožniku zelo očiten in sem tudi sama zelo ponosna nanj.

Nenapovedani izločitveni test si preživela in drugi zaporedni izločitveni test tega tedna si začela z nasmehom. Toda na neki točki si začela izgubljati bitko s časom. Si si morda zadala preveč za odmerjenih 60 minut ali bi morala začeti v hitrejšem tempu?



Izziva se nisem lotila pravilno. Ponavadi sem vzela papir in svinčnik in si zapisala načrt, si potem lažje organizirala delo in prioritizirala, da je bilo na koncu vse na svojem mestu. Tu sem imela neko idejo v glavi, ki sem jo želela izpeljati, vendar 60 minut časa ni bilo dovolj za to. Kmalu se je videlo, da mi ga primanjkuje in da stvari ne vodijo tja, kamor bi morale. Na koncu sem hitela, da bi le spravila kakšno komponento na krožnik.

V MasterChefu šteje zadnji krožnik in tvoja sladica ni bila dovolj za mesto v najboljši peterici. Sodniki so to obžalovali, poudarili so, da zmoreš veliko več. Koliko ti pomeni njihovo priznanje?



Morda je smešno, vendar cenim, da so sodniki od mene pričakovali več. To mi pove, da sem napredovala in so tudi oni opazili moj napredek, kljub zadnjemu krožniku. Sodniki kdaj ne skoparijo s kritikami, vendar se zaradi teh kritik ženeš naprej, da postaneš boljši. Veliko zaslugo za svoj napredek pripisujem krožnikom, ki mi niso uspeli.



Povedala si, da si se med tekmovanjem veliko naučila o sebi. Kaj si spoznala?



Tekmovanje velikokrat zahteva, da se zazreš vase. Potrebuješ moč, željo, motivacijo, da deluješ pod takimi pritiski in poskusiš iz sebe izvleči največ. Naučila sem se, koliko pritiska lahko zdržim, koliko padcev, kolikšna je moja ambicija in moja želja. Izkušnja je vredna veliko, če se iz nje nekaj naučiš. Na začetku nisem pričakovala tega, da me bo MasterChef večkrat potisnil do roba, ampak da bom na drugi strani prišla ven s tršo kožo in lepimi spomini.