Natalija je dokončala študij laboratorijske medicine, sedaj je čas za njeno strast

Natalija Sebanc je vlogo opazovalke v domači kuhinji hitro zamenjala z vlogo mamine pomočnice in odkrila svojo življenjsko strast. Zanjo si je vzela čas po končanem študiju laboratorijske medicine in kdo ve, morda bo po koncu MasterChefa odprla lastno slaščičarno.

OGLAS

Natalija Sebanc je stara 25 let, prihaja iz Tržišča v občini Sevnica in je raziskovalka laboratorijske biomedicine. Natalija: "Že odločitev za srednjo šolo me je potegnila v bolj zdravstvene vode, ko sem se odločila za farmacevtsko šolo. Všeč mi je bila povezava z zdravstvom, kot sama veda, ko bolj razumeš človeško telo, kako in zakaj se obnaša, zakaj pride do bolezni ter kako lahko pomagaš. Za nadaljevanje laboratorijske biomedicine sem se odločila, ker sem se želela poglobiti v ta aspekt patofiziologije in pa vključiti analitiko oziroma tehnike v laboratoriju. Videla sem se v poglabljanju vseh vidikov človeške anatomije od celic in biomarkerjev, do njihovega obnašanja in ravnovesja. Videla sem se v nadaljnjem raziskovanju fiziologije, nastanku bolezni ter sintezi zdravil." Kljub ljubezni do kuhanja je ta poklic ni premamil. Natalija: "Želela sem ustvariti kariero in slediti poklicem, ki bi mi omogočali dobro zaposlitev. Odločitev za farmacijo je bla sprva poskus sreče, vendar je uspel, ker mi je stroka postala všeč."

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke







Natalija Sebanc icon-picture-layer-2 1 / 5

Toda kuhanje je bilo vedno velik del njenega življenja. Začelo se je z druženjem z mamo, ki jo je sprva samo opazovala. Natalija: "Zelo rada imam druženja z mami v kuhinji. Ko sem bila majhna, sem samo sedela na pultu in opazovala, danes pa sem njena glavna pomočnica, in tako sem se od nje veliko naučila. V kuhinji je vedno sproščeno, med delom pa se vedno najde čas za dober 'čvek'." Prvi recepti, ki jih je poskusila, niso uspeli tako, kot bi morali. Natalija: "Ne vem, ali mi sprva kuhanje ni šlo, ali pa sem bila samo zelo strog začetnik. Sem pa čutila iskrico, ki se je odvijala v kuhinji, in kako lepo je, ko nekaj pripraviš za svojo družino. Zato sem vztrajala, vedno poskušala, še vedno vmes kaj neuspešnega, vendar se je vztrajnost prelevila v ljubezen." Njen največji eksperiment so bile čokoladne praline, kar ni mačji kašelj. Natalija: "Sladice ne poznajo meja in tudi moja ljubezen do čokolade ne. Zato mi ni preostalo drugega, da se lotim nekaj zelo majhnega, a čudovitega. Praline, kot vse druge sladice, zahtevajo natančnost in pa veliko vztrajnosti."

Natalija Sebanc FOTO: Domen Jugovar icon-expand