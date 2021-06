Bridek konec za Natalijo, tekmovalka je težko sprejela poraz

Pet tekmovalcev je moralo opraviti popravni izpit in pokazati svoj napredek. Sodnike sta na začetku bitke za polfinale MasterChefa Slovenija povsem navdušila Žiga in Bruno. V tekmovanju ostajata tudi Maša in Kimi, Natalija pa se je morala posloviti.

Sedma sezona MasterChefa Slovenija se hitro približuje velikemu finalu. Izzivov skupin ne bo več, tekmovalci se bodo odslej borili le še individualno. Na tokratnem izzivu so morali premagati samega sebe, svoje najslabše jedi so morali skuhati znova, a jih izboljšati ter pokazati svoj napredek. Bruna sta pod ‘mystery boxom’ pričakala goveja juha in star kruh. Tekmovalca sta spomnila na izziv, ob katerem se je počutil najbolj neprijetno. Zavedal se je, da so domače sestavine njegova šibka točka, a je bil pozitivno naravnan.

icon-expand Maša: "Bruno je kot iz reklame." FOTO: POP TV

Žiga se je moral vrniti prav na začetek tekmovanja. Pri kuhanju svoje predstavitvene jedi je uporabil preveč česna, zato se je Bine Volčič bal, da ga bo žena nagnala iz spalnice. Tekmovalec je bil takrat prepričan, da so ga sodniki že odpisali, na koncu pa mu je uspelo priti med najboljšo peterico kuharjev, kar ga je navdajalo s ponosom. Pripraviti je moral novo jed, s katero bi se kar najbolje predstavil sodnikom.

icon-expand Žiga je znova slišal niz komentarjev o pretiravanju s česnom. FOTO: POP TV

Kimi je morala izboljšati gobovo juho. Njena prva je bila preveč gosta, pa tudi okusna ni bila. Mašo je čakal popravni izpit iz nabodala, ki ga je tokrat morala pripraviti brez tuje pomoči. Natalijo pa je čakala že druga dekonstrukcija ričeta.

icon-expand Natalija ni bila zadovoljna, ko je izvedela za svoj popravni izpit. FOTO: POP TV

Tekmovalci so morali jedi pripraviti v 60-ih minutah, Karim Merdjadi pa je dodal, da tekmovalca, ki bo pokazal najmanjši napredek, čaka “zelo, zelo bridek konec”. Kar je pomenilo, da se bo moral še isti dan posloviti od pokala. Bine je bil mnenja, da ima najtežjo nalogo Bruno, Karim pa je izpostavil gobovo juho, ki jo je pripravljala Kimi.

icon-expand Kimi ni vedela, kako naj se loti naloge. FOTO: POP TV

Bruno je presenetil z idejo, da bo združil kar dva izziva, v katerih mu je šlo najslabše, torej domače sestavine in japonsko kulinariko. Binetu je bilo všeč, da je šel na vse ali nič. Všeč mu je bila tudi Žigova energija, verjel je, da bo tekmovalec dokazal svoj kuharski talent.

icon-expand Bine se je pogovoril s starim Žigo. FOTO: POP TV

Natalija je bila sprva suverena pri pripravi, priznala je, da se je od sotekmovalcev največ naučila in da je uporabila Kimijino idejo o okisani čebulici. Tudi Maša je bila suverena, povedala je, da je med kuhanjem spet začela uživati. Bine jo je spomnil na njene odlične krožnike, s katerimi je presenečala od začetka tekmovanja in ki so bili rezultat njene ljubezni do kuhanja. Kimi pa je priznala, da je na trnih. Karim je želel izvedeti, katere tehnike bo uporabila, toda tekmovalka je bila v kreativnem krču.

icon-expand Bine je občudoval Mašino vztrajnost. FOTO: POP TV

Sodnike je nato začelo skrbeti za Natalijo, bili so v dvomih, da ji bo dekonstrukcija uspela. Opozorili so tudi na to, da je Maša samo odpravljala napake, ni pa se domislila novih komponent. Obenem so dvomili v Kimijin uspeh. Je pa Bine izpostavil Žigo, ki je po njegovem mnenju točno vedel, kaj dela. Tekmovalec se je med kuhanjem spominjal očeta, ki ga je izgubil med snemanjem. Želel si je, da bi mu lahko pokazal, česa je zmožen. Žiga: “Da bi me zdaj videl, ker bi bil res ponosen ... Vem, da je poleg mene, da mi pomaga, da mi je dal neko moč, preden je šel.”

icon-expand Žiga je med kuhanjem mislil na očeta. FOTO: POP TV

Luka Jezeršek je nato ugotavljal, da Natalija morda kopira Kimijin krožnik, sodniki so si seveda želeli, da bi razmišljala s svojo glavo. Karim jo je opozoril: “Kreacija ni kopiranje tujih krožnikov. Dobro razmisli, kaj delaš.” Bine je dvomil, da tekmovalka razume, kaj pomeni dekonstrukcija jedi. Ker so se pri njej ustavili vsi trije sodniki, so Natalijo začele navdajati skrbi. A hkrati je bila prepričana, da bi si drugi tekmovalci bolj zaslužili odhod domov. Maša je nato izvedela, da hodi po robu, Kimi pa ni bila zadovoljna s komponentami, ki jih je pripravila. Zdelo se ji je, da se nič ne poda k njeni gobovi juhi. Čas pa se je iztekel.

icon-expand Karim je Nataliji naravnost povedal, da na krožniku pričakujejo njene ideje. FOTO: POP TV

Bruno je na okušanje prinesel gyoza cmočke, ki so sodnike več kot navdušili. Luka je povedal, da bo tudi sam iz ostankov nedeljske juhe pripravil točno takšno jed. Karim je njegov napredek opisal z besedami: “To je svetlobna leta naprej.” Bine je dodal, da je ubil tri muhe na en mah, mimogrede mu je namreč uspela tudi dekonstrukcija jedi.

icon-expand Brunova domiselna simbioza domačih sestavin in japonske kulinarike. FOTO: POP TV

Maša je nato izvedela, da je odpravila napake, ni pa dosegla željenega rezultata in pokazala napredka, ki bi si ga želeli videti sodniki. Luka in Karim sta opozorila na kus kus, ki ni bil dodelan. Maša je bila razočarana, saj je povsem verjela v svojo jed: “Izpadeš kot en debil, ki očitno sploh nima okusa.”

icon-expand Maša je doživela hladen tuš. FOTO: POP TV

Bine je ob pogledu na Žigov krožnik povedal: “Jaz sem mislil, da je to tekmovanje ljubiteljskih kuharjev, ne profesionalnih.” Dodal je, da mu je začel zaupati, verjel je, da je krožnik dober. Nakar je izjavil: “A veš, da to ni dobro pečeno meso?” In je nadaljeval, da je pečeno vrhunsko: “Tako ga streežemo mi v naši restavraciji in čisto nič drugače.” Krožnik je bil dovršen in domišljen in Žiga je bil navdušen, ker se je neizmerno želel dokazati Binetu.

icon-expand Več kot očiten Žigov napredek. FOTO: POP TV

Karim je povedal Kimi, da jo je bilo zelo težko gledati med kuhanjem. V njeni juhi bi si želel videti več drugih komponent. Luka je povedal, da je juha sicer zelo dobra, a se je bal, da to ob takšni konkurenci enostavno ni dovolj. Bine ji je naštel nekaj predlogov, Kimi pa se je odločila, da bo v prihodnje tvegala več.

icon-expand Kot je povedal Bine, Kimi še ni zakopala bojne sekire z gobovo juho. FOTO: POP TV

Zadnja je bila na vrsti Natalija in Karim je takoj ocenil: “Tole po izgledu ne prinaša nič dobrega.” Luka je po okušanju povedal, da ni zadovoljen. Dodal je, da je njena prva dekonstrukcija bila lepša. Za Karima je bila omaka preveč intenzivna, Nataliji pa je postajalo nerodno: “Takrat če bi lahko, bi se dva metra v zemljo ugreznila.” Luka je zaključil: “Svoje napake nisi popravila.”

icon-expand Natalijina krožnika, sodniki niso videli napredka. FOTO: POP TV

Žiga in Bruno sta se upravičeno veselila polfinala, medtem ko so bila dekleta v napetem pričakovanju sodniške odločitve. Natalija je povedala, da bi najraje zbežala iz kuhinje. Sodniki so za najboljšega razglasili Žigov krožnik, Bruno si je oddahnil kot drugi. Maša je bila presenečena, ko je kot tretja zaslišala svoje ime, Kimi pa je bila presenečena, ko je na koncu pred sodniki ostala sama z Natalijo.

icon-expand Presrečni Žiga FOTO: POP TV

Sodniki so napovedali, da bo ena izmed njiju izgubila vse, za kar je garala. In to je bila Natalija. Tekmovalka je povedala, da je poraz težko sprejela, da pa ji je tekmovanje odprlo marsikatera vrata in da bo sledila svojim željam in ciljem. Bine: “Mi vemo, da bomo še slišali za tebe, in to v kulinaričnem svetu.” Natalija je še povedala, da je zrasla, da je veliko pridobila, da je spoznala samo sebe in je zelo ponosna nase.

icon-expand Natalija se je morala posloviti le teden dni pred polfinalom. FOTO: POP TV

