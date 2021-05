Natalija je stisnila zobe, z Brunom sta slavila absolutno zmago

Tekmovalci so morali tokrat ustvariti kuharske knjige, ki jih je ocenila Ana Žontar Kristanc. Le dvema jedema se je uspelo prebiti do njenih in sodniških brbončic, na koncu pa sta s popolnim in domišljenim krožnikom prepričala Bruno in Natalija.

Sedem tekmovalcev se je v sedmi sezoni MasterChefa Slovenija spopadlo s povsem drugačnim kuharskim izzivom. Bine Volčič je napovedal: “Ustvarjali boste svoje lastne, unikatne kuharske knjige.” To je pomenilo, da so morali kuharji poskrbeti za naslovnico, nato pa skuhati primerno jed ter zanjo napisati recept. Ker so morali poskrbeti tudi za atraktivno fotografijo jedi, so se morali kot še nikoli doslej posvetiti prezentaciji.

icon-expand Sprva še optimistična Kimi in Adam, med njima Ljubislav, ki je kuhal sam. FOTO: POP TV

Prva tema je bila šport in hrana, sodniki pa so jo dodelili Brunu in Nataliji. Druga tema je bila svetovna kulinarika, dodelili so jo Adamu in Kimi. Tretja tema so bile domače jedi. Maša se je takoj prepoznala v njej in tudi Žiga je imel v rokavu veliko babičinih receptov. Ljubislav se je boril sam, uganil je, da bo pripravljal knjigo na temo inovativnih jedi. Tekmovalci so izvedeli, da bo še pred okušanjem izpadel par z najslabšo naslovnico, kot drugi pa par z najslabšim receptom in fotografijo jedi.

icon-expand Zabavna in igriva Maša in Žiga. FOTO: POP TV

Žiga in Maša sta dobila idejo, da bi se predstavila v vlogah babice in otroka. Adam in Kimi sta se zdela neusklajena in tekmovalec je to potrdil: “Pač sem delal, kar mi je ukazala.” Adam tudi ni bil zadovoljen z izbiro fotografije za naslovnico. Sodniki so bili prijetno presenečeni, ko je Natalija pred fotografskim objektivom zagriznila v ribo, Bruno pa v tomahawk steak. Od njiju so namreč pričakovali resnejši izdelek. Tudi Ljubislav si je dal duška s svojo kreativnostjo, tako da se je na koncu težko odločil za finalno fotografijo.

icon-expand Natalija in Bruno sta presenetila sodnike. FOTO: POP TV

Nato so tekmovalci pričeli kuhati in pisati recept, na voljo so imeli eno uro časa. Bruno je pisal recept, kuhala je Natalija. Ljubislav je imel zelo dober občutek, saj je točno vedel, kaj želi pripraviti, in to je bila mesnata hruška, polnjena s trgano svinjino in ovita v testo. Bine mu je povedal, da svoje upe polaga vanj. Bruno in Maša sta Karima navdušila s predelavo in nadgradnjo slovenske klasike, Karima pa je najbolj zanimalo, kakšen bo ajdov sladoled. Kimi je pojasnila, da bosta z Adamom združila okuse svojih najljubših celin, a se tekmovalec ni strinjal z opisom. Adam: “Rajši sem tiho, ker me je sram.” Bine ju je na podlagi slišanega opozoril: “To lahko vodi v velik kaos.”

icon-expand Adam in Kimi se nista našla. FOTO: POP TV

Nato se je Natalija grdo urezala, kar bi lahko ogrozilo njen in Brunov uspeh, a se tekmovalka ni pustila motiti. Natalija: “Zmaga v MasterChefu mi pomeni največ, to je trenutno najpomembnejša stvar v mojem življenju in ni ga zloma, ni ureznine, ni opekline, ki bi me pri tem ustavila.”

icon-expand Neustavljiva Natalija FOTO: POP TV

Kimi je nato začela priganjati Adama, češ da morata začeti pisati recept. Pripravljala sta veliko komponent, ki sta jih morala spraviti na papir. Adam je povedal, da si na svojem terenu ne bo pustil ukazovati. Drugače bi bilo, če bi pripravljala sladico – takrat bi Kimi mirno prepustil vodstvo. Bine je bil v skrbeh za Ljubislava, saj se je čas iztekal. Maša je usmerjala Žigo, ki pa se ni pritoževal. Žiga: “Tako je neka organizacija v mojem kaosu.” A Karim ni bil najbolj navdušen nad njunim ajdovim sladoledom. Ljubislav je imel samo še pet minut časa, a je vztrajal še naprej, na koncu pa je le moral preiti na plan B.

icon-expand Maša: "Ženske morajo imeti komando." FOTO: POP TV

Nato se je sodnikom pridružila gostja Ana Žontar Kristanc, samouka kuharica, ki je izdala deset knjižnih kuharskih uspešnic, ustvarja svoj blog in se je gledalci zagotovo spomnite iz oddaje Ana kuha. Ana jih je pohvalila, saj so se ji knjige zdele čudovite.

icon-expand Sodnikom se je pridružila Ana Žontar Kristanc. FOTO: POP TV

Na naslovnici knjige Natalije in Bruna je bilo preveč rekvizitov, a se ji je kljub temu zdela super. Kimi in Adam je nista prepričala, začutila je, da jima je bilo med fotografiranjem nelagodno. Tudi na njuni naslovnici je bilo preveč rekvizitov. Pri Maši in Žigu jo je zmotilo, ker na fotografiji nista gledala bralca, njun izbor rekvizitov pa je bil odličen. Pri Ljubislavu je knjigo bolj povezovala s kemijo kot s kulinariko in ta jo je tudi najmanj prepričala, zato je prvi izpadel iz igre.

icon-expand Ljubislav je izpadel prvi, zaradi najslabše naslovnice. FOTO: POP TV

Nato je Ana odprla ostale tri knjige in odločala o fotografijah in receptu. Navdušena je bila nad receptom in fotografijo Bruna in Natalije. Recept je vseboval znane sestavine, bil je razumljivo napisan, fotografija pa zelo atraktivna. Kimi in Adam sta uporabila ogromno sestavin, opis se ji je zdel v redu, toda ime jedi ni bilo posrečeno. Pohvalila je atraktivno fotografijo jedi, toda Adam ni bil zadovoljen, ker je bilo po njegovem mnenju vse, kar sta dala na krožnik, že videno. Tudi Maša in Žiga nista izbrala posrečenega imena. Opis je bil pomanjkljiv, a je to Maša pripisala pomanjkanju časa. Fotografija ni bila dovolj barvita, jed pa se ni videla v celoti, zato je izločila še njiju. Maša je bila razočarana predvsem zaradi svoje in Žigove babice.

icon-expand Maša je bila zelo razočarana. FOTO: POP TV

Krožnik Natalije in Bruna se je gostji in sodnikom zdel zelo okusen. Bine je povedal, da je bila jed zanj popolna. Karim je krožnik opisal kot zelo domišljen in profesionalen.

icon-expand Prelep in popoln Natalijin in Brunov krožnik. FOTO: POP TV

Bine je bil zmeden, ko je Kimi na krožnik prilila precej juhe oziroma omake. O tem, kaj je to sploh bilo, se namreč z Adamom nista uskladila. Ana je povedala, da je okušala le juho, ki je zasenčila ostale sestavine. Karim je izpostavil kar nekaj pomanjkljivosti, Adam pa se je nato opravičil, češ da ne stoji za krožnikom in da je vse skupaj poskušal omiliti s piarom. Bine ju je lepo podučil: “Najboljši piar je iskrenost.”

icon-expand Bine Volčič: “Najboljši piar je iskrenost.” FOTO: POP TV

Bine je še povedal, da je en par izpolnil vseh šest kriterijev in premagal težko pot. Luka je dodal: “Tukaj sta dva, ki lahko ljubezen do kuhanja preneseta v pravo kuharsko knjigo.” Ana je za zmagovalno kuharsko knjigo razglasila 'Ej, se ne sekiri, sam treniri' Natalije in Bruna, ki sta se lahko povzpela na balkon.

icon-expand Zmaga za Bruna in Natalijo FOTO: POP TV

Ana se je vsem tekmovalcem zahvalila, ker so z njo delili tako zanimive izdelke: “V čast mi je bilo biti tukaj. Upam, da sem vama dala kakšen uporaben nasvet za vajino kulinarično prihodnost.” Luka je na koncu Adamu in Kimi povedal, da njiju in ostale tekmovalce čaka velika nagrada, ki je doslej še nikomur niso ponudili. Ne zamudite izločitvenega spopadajutri ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate naVOYO.