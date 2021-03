Natalija je zaradi odrekanja hrani pristala na smrtni postelji

Danes 29-letna Natalija Palačkovič se je že v otroštvu borila s kilogrami. Začelo se je s prenajedanjem. Natalija: “ Mati in oče sta delala v gostinstvu in zelo malo časa sem preživela z njima, posebej z mami. Velik del vsega skupaj je predstavljala osnovna šola in otroci v njej. Ker sem bila malo močnejše postave, sem bila vedno tarča posmeha in zbadanja. Lahko bi rekla, da sem svojo žalost in bolečino utapljala v hrani, kar se je vedno bolj in bolj poznalo na mojem telesu.” Posmeh in zbadanje sta jo pahnila v drugo skrajnost – hrani se je začela odrekati. Natalija: “Vsekakor so me zlobni komentarji pripeljali do tega, da sem enostavno rekla: 'Zdaj pa dovolj! Čas je za spremembe, Natalija. Človek si in vedno si bila dobra do ljudi, tudi če so oni hodili po tebi. Če bi lahko, bi zadnji evro, ki ga imam, dala nekomu, ki bi mu prav prišel.' Nekako sem ugotovila, da dandanes svet večinoma deluje na osnovi zunanjega izgleda. ”

Svoje telo je pripeljala do skrajnosti, nakar se je začela bitka za njeno življenje. Natalija: “Moji spomini na to obdobje so zelo čustveni, boleči. Nikoli si nisem mislila, da bom zaradi odrekanja hrani pristala na smrtni postelji ... Prve tedne smo čakali, ali bo moje telo sploh dovolj močno, da bo preneslo to zdravljenje. Tisti občutek, ko si nemočen, priklenjen na posteljo, obdan z aparati in priključen na naprave, ki te ohranjajo pri življenju, je grozen. In besede zdravnika, da je tvoje telo kot telo 70-letnika ... Najbolj pa me je bolelo, ko sem videla, kako so trpeli moji domači, ko so me videli tako.”

V izčrpanem telesu se je začela prebujati volja do življenja in z obema rokama je zgrabila drugo priložnost. Natalija: “Kaj se je premaknilo v meni? Veliko stvari ... Življenje je samo eno, šla sem iz ene skrajnosti v drugo ... V meni je zagorela tista iskrica, slišala sem tisti glas: 'Natalija, to je tvoja pot in šele začela se je.' Sem človek, ki je velikokrat padel in se pobral, z vsakim padcem sem postala močnejša in močnejša. Zadala sem si cilje v življenju, veliko sem jih uresničila in grem samo še naprej.”