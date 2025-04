Natalija kljub Martinini potezi navdušila, poslovila se je Kaja

OGLAS

Na izločitvenem testu so se tekmovalci soočili z že drugim 'mistery box' izzivom sezone. Za obstanek v tekmovanju so se borili Kaja Naveršnik, Erika Črnigoj, Tadej Ladinek, Pia Pajnič, Natalija Sebanc in Martina Trgovec. Slednja si je s šolsko pripravljeno jedjo v prejšnjem izzivu priborila prednost. Pod škatlami so se skrivale različne vrste rib, ki jih tekmovalci niso dobro poznali, zato se kuhanja niso veselili. Kaja je dobila palamido, Pia skušo, Natalija ribona, Erika ciplja, Tadej škarpeno, Martina pa romba. Prednost slednje je bila, da lahko svojega romba zamenja z drugo ribo in na presenečenje vseh se je odločila za Natalijinega ribona.

Za pripravo ribje jedi so sodniki odmerili 70 minut. Tadej je priznal, da mu je vrsta izziva vzela voljo do kuhanja in da je povsem izgubljen. Natalija se je študiozno lotila filiranja svojega romba, točno je vedela, kaj bo pripravila in se ni obremenjevala z dogajanjem na drugih kuharskih postajah. Mojmirju se je njena ideja za jed zdela vrhunska. Kaja je testno pripravila košček svoje palamide, in ker je okušala grenkobo, se je odločila, da jo bo vkomponirala v rižoto. Pia je čutila pritisk izločitvenega testa, ideje za jed ni imela povsem dodelane. Sodniki so bili v skrbeh za Eriko, saj niso razumeli njene ideje. V nadaljevanju so bili v skrbeh tudi za Kajo, ki je v rižoto dala večjo količino parmezana. A je bila tekmovalka prepričana v svoj krožnik in je pričakovala balkon.

Od Tadejevega presenečeneja do Natalijine enkratne jedi

Tadejeva škarpena z rižoto in hrustljavo popečeno škarpenino kožico je pozitivno presenetila. Luka je komentiral, da se riba lepo okuša, file je bil lep in popolno pečen, v jedi je pogrešal le kislino. Mojmir je pohvalil iznajdljivost tekmovalca, ki je s hrustljavim elementom dobro jed samo še povzdignil.

Pia je pripravila soparjeno skušo z grahovim pirejem z meto in limeto, pečenim paradižnikom in ribjo omako. Karim je komentiral, da je rukola na krožniku popolnoma odveč, a je bila riba lepo soparjena, pire okusen, omaka prav tako. Luka je tekmovalko pohvalil, ker je poskrbela za svežino na krožniku. Ko je Erika svoj krožnik postavila pred sodnike, ji je Luka povedal, da ga še vedno ne razume. Pripravila je dimljen cipljev karpačo, korenčkov pire, pražene mandlje in bešamel omako. Luka je pohvalil vse komponente, ki so bile okusne, a se niso povezovale. Mojmir je poudaril, da bešamel nikakor ne sodi v takšno jed. Kajina rižota s palamido in muškatno bučo je v Karimu vzbudila dva strahova, to sta bila velika količina parmezana in ogromna količina masla. Njegova strahova sta se uresničila, obe sestavini sta zasenčili palamido. Mojmir je povedal, da palamida ni primerna za rižoto, Luka pa je dodal, da ga jed spominja na fondi. Kaja: "Moj cilj je bil, da zakrijem ribo, in očitno sem jo." Martina je povedala, da je bilo kuhanje zanjo stresno, ker se je obremenjevala s tem, ali je s svojo odločitvijo v godljo spravila Natalijo. Bolj kot na jed, je zato mislila na sotekmovalko. Pripravila je ribonov file na polenti z rakovo omako in omako iz agrumov. Polenta je bila trda, omaka iz rakcev je grenila, file je bil prepečen.

Natalijin tortilja zvitek z ocvrtim rombom, solato s svežim zeljem, paradižnikom in šalotko ter avokadovim namazom je navdušil. Luka: "Pred tekmo niti slučajno ne bi stavil nate, na koncu tekme bi mi bilo pa globoko žal, zato ker je tole zelo dobro, zelo premišljeno." Karim: "Hrustljavo, sveže, romb pride do izraza ... Enkratno." Mojmir pa je zaključil: "O tebi se sploh ne bomo več pogovarjali." Poslal jo je naravnost na balkon.

Steber gostoljublja

Pia, Erika in Tadej so se lahko pridružili sotekmovalcem na balkonu. Pred sodniki sta ostali Martina in Kaja. Karim je spomnil, da so bile napake v vseh komponentah Martinine jedi, v kateri pa so okušali ribo. Toda slednje ni veljalo za Kajino jed, zaradi česar se je morala posloviti. Bila je ponosna na to, da je zbrala pogum za sodelovanje. Kaja: "Po eni strani je bila to najbolj stresna izkušnja mojega življenja, po drugi strani pa tako posebna." Napovedala je, da se sedaj začne učenje in delo, Luka pa ji je povedal: "Si prisrčna, zavzeta, nasmejana, zgovorna, znanje je vprašanje časa, veliko ga imaš, veliko ga lahko še osvojiš. V našem poklicu te vrline, ki sem jih ravnokar naštel, veliko, veliko štejejo. In taki ljudje, ki nosijo tako veliko srce, kot ga nosiš ti, so po moje lahko nek steber gostoljublja v takšni in drugačni obliki."

