Natalija o izzivu, ki je zapečatil njeno usodo: Kot da to ne bi bila jaz

Natalija Palačković se je popolnoma izgubila, ko je izvedela, da bo nekdo takoj po popravnem izpitu zapustil tekmovanje. Po slovesu od pokala se že veseli novih priložnosti, ki se odpirajo na njeni kulinarični poti, in dejstva, da jo je MasterChef znova združil in zbližal z družino.

Med vsemi tekmovalci si imela morda največjo željo po zmagi in tega nisi skrivala. A v zadnji oddaji se je zdelo, kot da nisi tista prava, izjemno motivirana Natalija. Imamo prav ali nas je občutek varal? Res je. Takoj ko sem izvedela, da bomo popravljali svoje napake, sem se vprašala: "Pa ja ni to ričet?" In res je bil. Ko sem izvedela, da bo nekdo zapustil šov, sem popolnoma odtavala, saj sem pri tem izzivu enkrat že padla, in dobila sem 'black out' ... Kot da bi stala tam v nevednosti, kaj sploh moram početi ... Bilo je grozno. Nisem se našla, kot da to ne bi bila jaz.

icon-expand Natalija in Kimi Zupančič, ki ostaja v tekmovanju. FOTO: osebni arhiv

Zadnji izziv je bil popravni izpit za vaše najslabše jedi. Pri tebi je to bila dekonstrukcija ričeta, ki ti tudi v drugo ni uspela. Sodniki so trikrat intervenirali, te usmerjali. Kje se je potemtakem zataknilo? Zataknilo se je, ko sem izvedela, da ne bo nobenega izziva več in da nekdo še isti dan zapusti tekmovanje. Takrat sem se popolnoma izgubila. Na koncu sta pred sodniki stali ti in Kimi. Ali si takrat še imela kanček upanja, da boš ostala, ali si se v mislih že poslavljala? Vedela sem že na začetku izziva, da je to moj zadnji dan v tekmovanju, saj sem bila popolnoma izgubljena. Kot da bi sploh prvič slišala za ričet ... Ne znam opisati občutka. Kot pravijo, upanje umre zadnje, ampak jaz sem se že pripravljala na odhod.

icon-expand Utrinek iz zakulisja snemanja MasterChefa Slovenija FOTO: osebni arhiv

Kot so se izrazili sodniki, si izgubila vse, za kar si garala. Kakšen je bil občutek, ko si se morala posloviti od pokala samo dva tedna pred velikim finalom? Občutek ni bil prijeten, ampak tukaj se je moja pot šele začela. Povedala si, da si v tekmovanju spoznala samo sebe. Do kakšnih spoznanj si prišla? Res je. Prvič v življenju sem se postavila zase in delala na sebi. Pomembna sem bila samo jaz. Spoznala sem, da moraš včasih udariti po mizi in se boriti zase, ne glede na vse, saj sem v MasterChef prišla izključno zaradi sebe.

icon-expand Natalija in Adam Šerc FOTO: osebni arhiv

Ob slovesu si povedala tudi, da si ponosna nase. Kaj oziroma kateri dosežki v tekmovanju te najbolj navdajajo s ponosom? Ponosna sem nase, ker sem v tekmovanju veliko dosegla. Bila sem prva tekmovalka v sezoni MasterChefa, ki je prišla med top 8 tekmovalcev brez črnega predpasnika. Moji krožniki so pričali o velikih dosežkih in o tem, kako velike korake delam in da se iz dneva v dan učim. Na popolnoma vse izzive sem ponosna. Kako so tvojo pot v tekmovanju komentirali tvoji najbližji? Moji najbližji so zelo ponosni name, da sem se sploh udeležila MasterChefa, in na popolnoma vsak krožnik, ki sem ga naredila. Spodbujali so me vso pot v MasterChefu, včasih je bilo res naporno in brez njihove podpore mi ne bi uspelo. Prav MasterChef nas je znova zbližal in združil.

icon-expand MasterChef družina FOTO: osebni arhiv

Kakšnih odzivov pa si deležna, odkar si znan obraz MasterChefa Slovenija? V realnem svetu sem deležna zelo lepih in pozitivnih odzivov, tudi moja poslovna pot se mi zelo odpira. Raznorazni kateringi, rojstnodnevne zabave, kuhanje na domu in drugo. Kaj pa ljudje po spletnih straneh pišejo, pa iskreno, nimam niti zanimanja za to, niti ne bom komentirala. Ker so ljudje doma na kavču in so glasni, pojma pa nimajo, kaj vse se dogaja v ozadju. Vidijo samo neko sliko in govorijo, čeprav te ne poznajo, in na take se ne oziram. Bine je povedal, da bomo o tebi zagotovo še veliko slišali. Kakšne cilje in želje pa imaš v zvezi s kulinariko? Definitivno se bo. Bine se pri tej izjavi ni zmotil popolnoma nič. Delam na tem, kot sem omenila delam raznorazne kateringe, pogostitve, kuham na domovih, pripravljam sladice 'privat chef’. Delam pa trenutno tudi na lastni knjigi receptov, ki bo izdana v štirih mesecih. Čeprav trenutno še ne govorim toliko o vsem skupaj, ker ne želim prehitro vsega izdati, a pripravlja se veliko stvari. Moja pot se je šele začela in zelo lepo se mi odpira.

icon-expand Natalija in Ljubislav Petrovski aka Božo FOTO: osebni arhiv

V tekmovanju so le še štirje tekmovalci. Kakšen razplet napoveduješ? Edina dva tekmovalca, ki si zaslužita finale, sta Kimi in Bruno. Naj zmaga najboljši. Ne zamudite napetega nadaljevanja bitke za mesta v polfinalu MasterChefa Slovenija jutri ob 21. uri na POP TV ali že zdaj skočite na VOYO.