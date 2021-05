Natalija po grdi poškodbi pripravljena na nove izzive

Natalija Palačković pravi, da je zaradi poškodbe čutila močne bolečine, ki jih je uspela odmisliti z maksimalno osredotočenostjo na kuhanje. Počitek na balkonu ji je prišel še kako prav pred novim kuharskim izzivom v MasterChefu Slovenija.

Natalija Palačković ne skriva, da je v šov MasterChef Slovenija prišla po dvoje – znanje in zmago. Njena osredotočenost na zastavljena cilja ji je prišla še kako prav, potem ko se je med kuhanjem v paru z Brunom Šulmanom grdo porezala. A tekmovalka je nadaljevala s kuhanjem, kot da se ni zgodilo nič, in z Brunom sta postala absolutna zmagovalca izziva. Natalija je v oddaji povedala: "Zmaga v MasterChefu mi pomeni največ, to je trenutno najpomembnejša stvar v mojem življenju in ni ga zloma, ni ureznine, ni opekline, ki bi me pri tem ustavila."

icon-expand Natalija takoj po poškodbi, povsem osredotočena na kuhanje. FOTO: POP TV

Na vprašanje, kako boleče je bilo v resnici kuhati s takšno poškodbo, oziroma kako je bilo po kuhanju, ko je adrenalin popustil, Natalija pove: "Iskreno, bolečina je bila kar močna, močno mi je kljuvalo v prstu. Ampak me to ni zmotilo, ker sem bila 100-odstotno osredotočena na kuhanje in me prst ni niti malo zanimal." Natalija dodaja, da je njen prst danes v redu in da se je rana lepo zacelila:"Opažam samo, da je manj občutljiv kot pred poškodbo."

icon-expand Na balkonu je nabrala moči za nove izzive. FOTO: POP TV

Sicer je Bruno v naslednji oddaji tvegal, šel na izločitveni test in se uvrstil med najboljšo peterico. Zanimalo nas je, ali prav zaradi poškodbe ni z balkona prišla še sama. Natalija: "Tisti dan nisem šla z balkona zaradi poškodbe in ker nisem pričakovala izziva, zato sem bila popolnoma sproščena in nisem bila osredotočena na kuhanje. Rekla sem si, da bom počivala in si nabrala energijo za naslednji dan. Poškodba le ni bila nedolžna in mi je tisti dan na balkonu prišel zelo prav." Dodala je še, da ji ni bilo prav nič žal, da je sprejela takšno odločitev: "Vsaka stvar je za nekaj dobra in moja odločitev, da sem ostala na balkonu, je bila pravilna, ker sem se psihično in fizično spočila ter se pripravila na naslednji izziv." Ta bo že v četrtek, ko bo na sporedu nova oddaja MasterChef Slovenija. Ne zamudite ob 20. uri na POP TV. Vsaka oddajaže 24 ur prejnaVOYO.

icon-link MasterChef Slovenija FOTO: POP TV