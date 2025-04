Natalija Sebanc od solz do uspeha: Čutila sem veliko olajšanje

Natalija Sebanc iz Tržišča je magistra laboratorijske biomedicine. V MasterChef Slovenija jo je pripeljala želja, da bi se preizkusila v slaščičarstvu, kar je njena velika strast. Tekmovanje jo postavlja pred težke preizkušnje, ob veliki konkurenci je izziv biti najboljši, sodniki zahtevajo dobre ideje ter hitro in dobro izvedbo. Po enem izmed izzivov, ko so sodniki od Natalije pričakovali več, je sicer umirjena in zbrana tekmovalka potočila solze. Natalija: "Nisem oseba, s katero je težko stopiti v stik. Rada spoznavam in sprejemam nove ljudi. Sodniki so pričakovali, da se bomo tekmovalci takoj pokazali v svoji pravi luči. Vendar je MasterChef dovolj drugačno okolje od vsakdanjega življenja, da sem potrebovala čas, da sem se sprostila. Kar me je najbolj potolklo je to, da sodniki sprva niso čutili moje energije, ter da sem se zdela nedostopna. Moj način izražanja sebe je sprva umirjenost in zadržanost, kar pa ne pomeni, da nimam želje in ognja. Torej, najbolj me je zmotilo, da so se sodniki odločili na podlagi 'umirjenosti', in to enačili s tem, da 'nimam prave energije'. Vem, da za popolno sproščenost potrebujem čas, in šele nato se lahko pokažem takšna kot sem."