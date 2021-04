Navdihujoče življenjske zgodbe iz MasterChefa, Patricija je spet našla sebe

Patricija Horvat je energična Idrijčanka, ki ima za seboj uspešno tekmovalno pot v karateju. Sedaj ta šport tudi poučuje, obenem pa goji veliko strast do kuhanja, zato se je prijavila k sodelovanju v šovu MasterChef Slovenija . Strinja se, da se pod lupino močne in odločne ženske skriva notranjost, ki je mehka kot krema v Salomejini piti. Patricija v smehu: “ Resnica. ”

Patriciji je priprava sladkih jedi manj ljuba, a jo je prihod četrte sodnice v tokratni izločitveni oddaji povsem navdušil. Patricija: “Salome spremljam od nekdaj, meni je carica. In mislim, da jo je tudi širša javnost, tudi po zaslugi MasterChefa, sprejela takšno, kot je - posebno in srčno. Mi je pa takoj, ko sem videla limonino pito, ‘kliknilo’, da prihaja.”

Sicer imata zelo dobrega skupnega prijatelja, Miho Kavčiča, a je bilo to njuno prvo srečanje v živo. In dotaknile so se je že prve besede četrte sodnice. Salome ji je povedala, da jo spominja nanjo: "V očeh ti vidim, da ne boš nikoli obupala. Tudi, ko nihče ne bo verjel vate." Patricija pravi, da se ji je ob tem odvrtelo celo življenje, v katerem je morala čez marsikatero težko preizkušnjo. Patricija: “Pa saj sem doživela tudi veliko lepih trenutkov. Kot sem rekla že v oddaji, takega človeka začutiš. In mislim, da je bilo tudi obratno.”

Salome je začutila tudi, da je bila Patricija med pripravljanjem pite pod velikim pritiskom. Namenila ji je vzpodbudne besede, jo mirila in pobožala po licu. Patricija: “To je bil eden lepših momentov! Jaz komaj čakam, da greva skupaj na kavo, ali pa, da kaj skuhava. (smeh) Zame je bila to ena lepših oddaj.”